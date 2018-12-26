Специальное такси для женщин работает по всему миру, есть оно и в некоторых российских регионах. Теперь воспользоваться услугами женского такси можно и в Крыму. Организовала этот бизнес мама четверых детей Ксения Ткаченко. Она не боится конкуренции в сегменте пассажирских перевозок, так как считает, что ее основных клиенток обычные службы такси игнорируют.

- Женщины с детьми часто сталкиваются с тем, что водители не хотят везти их из-за отсутствия в машине детского кресла или боятся, что малыши салон испачкают. А для многодетной семьи поездка в такси вообще большая проблема: то машины вместительной нет, то автокресел не хватает. У меня стаж вождения больше 10 лет, также есть опыт работы водителем троллейбуса. Чтобы лучше разбираться в машинах, я даже поступила в автотранспортный техникум и в феврале уже получу диплом, - рассказывает Ксения.

В Симферополь Ксения переехала в 2013 году из маленького городка Щелкино с четырьмя детьми, самому младшему тогда было всего два года. С мужем она развелась и рассчитывать теперь могла только на себя. Но это ее не испугало. Девушка уверена, что можно успешно совмещать материнство и бизнес.

- Мысли о собственном бизнесе у меня были всегда, но никак не могла решить, чем хочу заниматься. Идея женского такси родилась во время участия в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", который проходил в Крыму этим летом. Сейчас у меня семиместный минивэн, удобный и комфортный, - рассказывает Ксения.

Участвуя в программе, грант на открытие собственного бизнеса предпринимательница не выиграла, но от своей идеи не отказалась. Ксения продолжила посещать различные тренинги и мастер-классы по основам предпринимательства.

По ее словам, услуги женского такси будут популярны среди тех представительниц прекрасного пола, чья религия не позволяет ездить в одном авто с незнакомыми мужчинами, а также среди мам с детьми и тех, кому просто комфортнее совершать поездки с женщиной-водителем.

Работать она начала в октябре, и у нее уже есть постоянные клиентки. В команде - несколько девушек с собственным авто, обязательное условие для водителей - стаж не менее трех лет и наличие автокресла.

Параллельно Ксения развивает еще один проект, "Аистакси", - это служба доставки детей. На материке аналогичная услуга, "Автоняня", пользуется большим спросом. Оказалось, что и в Крыму она востребована: это удобно для родителей, которые не могут отправить либо встретить ребенка из школы или с тренировки. Водитель забирает ребенка из дома, в случае необходимости переводит его через дорогу, оставляет у дверей учебного учреждения и уезжает. А после уроков забирает и отвозит домой.

В перспективе Ксения планирует создать свой автопарк, а не работать как служба такси с привлеченными водителями.

Также в планах - оказывать услуги по перевозке домашних животных в специальном авто. В Крыму и в этом потребность: обычные такси отказываются возить больших собак. Еще Ксения не исключает, что займется обучением представительниц прекрасного пола азам вождения, после того как они получат права. Ведь женщины-инструкторы более терпеливые, они быстрее найдут подход к клиенткам.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства КРО "Опора России" Елена Тамашова говорит о том, что крымчанки все более активно занимаются предпринимательством.

- Из 14 участниц проекта "Мама-предприниматель" свое дело начали уже четыре: женское такси, республиканская газета для детей и подростков, магазин робототехники и прокат вечерних платьев. Многие из участниц планируют открыть собственное дело в следующем году, - рассказывает Елена Тамашова.

По наблюдению экспертов, женское предпринимательство практически ничем не отличается от мужского. Но мужчины больше ориентированы на масштаб, а женщины - на качество. И еще, мамы-предприниматели в основном выбирают бизнес, связанный с детскими товарами и услугами, а также с индустрией красоты.

Я бы в блогеры пошла

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос среди россиянок, находящихся в декретном отпуске, беременных или планирующих ребенка и узнали об их карьерных планах и профессиональных предпочтениях. Оказалось, что 90 процентов женщин хотели бы получить новую профессию, чтобы у них было больше возможностей совмещать трудовую деятельность с материнством. При этом 48 процентов мам предпочли бы обучиться другой специальности, 46 процентов - хотят повысить квалификацию по основной специальности. И почти все - 86 процентов - хотели бы работать дистанционно.

Больше половины женщин (62 процента) предпочли бы работать администраторами сайтов и блогов, SMM-менеджерами и копирайтерами. А 49 процентов хотели бы заниматься швейным делом, вязанием, изготовлением украшений или посуды. Еще 45 процентов не прочь освоить профессию, связанную с индустрией красоты (мастер маникюра, педикюра, косметолог, визажист или парикмахер).