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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бизнес-утренник

В Москве прошли дни делового Крыма
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Крым №7754 (291)
В преддверии новогодних праздников постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ, правительство Москвы и Деловой и культурный центр РК провели в столице дни делового Крыма. На основных тематических секциях "Крым - южные торгово-экономические ворота России" и "Крым гостеприимный" бизнес-сообществу и деловым кругам представили экономический и курортный потенциал полуострова.

По словам вице-премьера правительства РК Ирины Кивико, экономический сектор республики уверенно развивается.

- Если с 2010-го по 2013 год рост промышленного производства в Крыму составил 3,5 процента, то с 2014-го по 2017-й он вырос на 14,5 процента - и это несмотря на санкции, - говорит она. - Растет аграрный сектор - благодаря господдержке, которая в 2017-2018 годах превысила четыре миллиарда рублей. Беспрецедентная активность наблюдается в строительной сфере, развиваются транспортная и курортная отрасли. Сумма инвестиции в основной капитал в РК в прошлом году составляла 109,3 миллиарда рублей, а за девять месяцев 2018-го она выросла до 213,2 миллиарда, из которых более 60 процентов - внебюджетные средства. Реализуются инвестпроекты, объем заявленных вложений по которым - почти 155 миллиардов рублей. Инвесторов привлекает свободная экономическая зона, в ней на 1 декабря зарегистрировано 1272 участника, планирующих вложить в реализацию проектов 126 миллиардов рублей инвестиций.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым
В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр

Одной из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей остается курортная. Несмотря на то, что уровень сервиса не всегда идеален, с начала 2018 года на полуострове отдохнуло 6,6 миллиона человек - на 28 процентов больше, чем в 2017-м. Благодаря сочетанию лечебно-оздоровительных факторов, вековому опыту здравниц и использованию в санаториях новейших достижений мировой курортологии потенциал Крыма в этом направлении огромный.

Курортная сфера дает дополнительные стимулы для развития других отраслей - например, виноделия.

- Крым - уникальный регион, в котором производят все виды вин и коньяки, - говорит заместитель министра курортов и туризма РК Людмила Бабий. - Минкурортов РК уже не первый год успешно проводит винный фестиваль, кроме того разработан кольцевой пятидневный маршрут, сочетающий в себе как именитые винодельческие предприятия с большой историей, так и частные, авторские винодельни. Этот турпродукт со следующего года будут продавать туроператоры. Мы уверены, что винные путешествия по Крыму станут популярными.

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Кстати, на форуме в Москве была представлена продукция ведущих предприятий республики в сфере виноделия.

- Крым умеет хорошо принимать гостей, умеет веселиться, крымчане умеют от души угощать, так что мы ждем гостей к нам, - резюмировала она.

Кроме того, организаторы дней Крыма в Москве представили на Никитском бульваре фотовыставку под открытым небом, демонстрирующую культурные и исторические достопримечательности полуострова.

Прямая речь

Георгий Мурадов, заместитель председателя правительства РК, постоянный представитель РК при Президенте РФ:

- Крым живет в очень непростой ситуации внешней блокады. Но санкции не могут радикально повлиять на жизнь людей, потому что сейчас Крым вместе с Россией, и это абсолютно иная ситуация, чем была всего несколько лет назад. Крым сейчас расширяет сотрудничество не только с российскими регионами, но и активно привлекает зарубежных партнеров. В этом году на Ялтинском международном экономическом форуме присутствовали представители свыше 70 государств мира, примерно 650 зарубежных бизнесменов, политиков, общественных деятелей. Это показатель того, насколько Крым интересен нашим партнерам за рубежом. Поэтому для будущего Крыма очень важно сейчас налаживать многочисленные новые контакты между предпринимателями и крупным бизнесом, причем не только российскими, но и нашими зарубежными партнерами из африканских и азиатских стран. Мы обязательно пригласим представителей стран-партнеров на Ялтинский экономический форум-2019, и, уверен, это даст положительный эффект для Крыма.

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