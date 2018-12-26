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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Крыму сильный камнепад нарушил движение на трассе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму на трассе Ялта-Севастополь возле мыса Сарыч сильный камнепад, спровоцированный дождями, затруднил движение автомобилей.

В Крыму уровень воды в горных реках поднимется до 1,5 метра

Видеозаписи и фотографии с места ЧП активно публикуют пользователи соцсетей. С крутого склона на дорогу свалились огромными каменные глыбы, которые местами разрушили бетонные ограждения и вырвали с корнем металлические барьерные ограждения.

Из-за навалов каменистого грунта проезд по дороге сильно затруднен. Машины движутся в реверсивном режиме по одной полосе, поочередно уступая друг другу дорогу.

По предварительным данным, никто из автомобилистов не пострадал. Вскоре дорожные службы приступят к расчистке оживленной трассы.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео
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