Видео: В Крыму сильный камнепад нарушил движение на трассе

В Крыму на трассе Ялта-Севастополь возле мыса Сарыч сильный камнепад, спровоцированный дождями, затруднил движение автомобилей.

Видеозаписи и фотографии с места ЧП активно публикуют пользователи соцсетей. С крутого склона на дорогу свалились огромными каменные глыбы, которые местами разрушили бетонные ограждения и вырвали с корнем металлические барьерные ограждения.

Из-за навалов каменистого грунта проезд по дороге сильно затруднен. Машины движутся в реверсивном режиме по одной полосе, поочередно уступая друг другу дорогу.

По предварительным данным, никто из автомобилистов не пострадал. Вскоре дорожные службы приступят к расчистке оживленной трассы.