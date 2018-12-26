Страной-партнером выставки "Иннопром-2019" станет Турецкая Республика: соглашение об этом подписали глава правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Кутлу Каравелиоглу и первый вице-президент ГК "Формика" (оператора "Иннопрома") Антон Атрашкин. Юбилейное, десятое по счету, международное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Его тема - "Цифровое производство: интегрированные решения".

Первым партнером уральской выставки в 2015 году был Китай, в 2016-м - Индия, в 2017-м - Япония, в 2018-м - Республика Корея. Этот статус дает ряд преимуществ: самая крупная национальная экспозиция; организация диалога между бизнес-сообществами и официальными ведомствами в рамках деловой программы; информационная поддержка и, конечно, обширная пиар-компания. Как заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, статус страны-партнера юбилейной выставки подчеркнет особый характер отношений между странами, а также высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества.

- Мы готовы очень плотно работать с министерством промышленности и технологий Турецкой Республики, министерством торговли, официальным турецким оператором, чтобы сделать программу "Иннопрома" максимально насыщенной, чтобы как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России, - подчеркнул он.

Сегодня Турция вновь входит в десятку основных внешнеторговых партнеров России, что очень важно после охлаждения отношений между странами три года назад, после инцидента со сбитым российским самолетом. Вслед за нормализацией политических отношений стало активно развиваться экономическое сотрудничество. За 2017 год страны увеличили товарооборот на 40 процентов, а за восемь месяцев 2018-го - еще на 30. В следующем году открываются новые перспективы.

Большой интерес к сотрудничеству с ближневосточной страной проявляет и Свердловская область. В 2017 году Турция заняла 13 место среди внешнеторговых партнеров региона, при этом объем нашего экспорта вырос по сравнению с предыдущим годом на 86,7 процента, импорта - на 34,4. В этом году сотрудничество укрепилось. Причем уральский бизнес интересуют в Турции не только пляжи и помидоры: эта страна давно уже стала одним из ведущих производителей машин, оборудования и другой высокотехнологичной продукции. И "Иннопром" станет отличной площадкой для налаживания прямых контактов в промышленной сфере.

- Мы видим серьезные перспективы в углублении кооперационных связей, создании совместных предприятий в металлургии и машиностроении. Уверен, что найдут партнеров в Турции наши авиастроители, - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010-го. Организаторы - правительство Свердловской области и Минпромторг РФ. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Ранее предполагалось, что страной-партнером "Иннопрома-2019" станет Германия.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

- "Иннопром" - самая быстрорастущая выставка в Евразийском регионе. Для нас важно, что в мире "Иннопром" воспринимают как важнейшую торговую площадку для работы на российском рынке. И не только: для многих иностранных участников - это ворота в Евразию, на рынки стран ЕАЭС. В деловой программе "Иннопрома" участвуют главы крупнейших компаний мира и члены правительства России, мы вместе обсуждаем стратегии, реализацию правительственных программ, взаимодействие органов власти и бизнеса.