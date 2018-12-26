Югорские медики вышли в соцсети для общения с жителями

Одной из лучших в России признана в этом году система здравоохранения Югры. Лауреатом ежегодной премии Росздравнадзора "За качество и безопасность медицинской деятельности" стал департамент здравоохранения ХМАО. А Сургут вошел в тройку лидеров среди 78 городов России по качеству и доступности медицинского обслуживания. Сибирский город уступил только федеральным центрам - Москве и Санкт-Петербургу. Победителей определяли не чиновники в министерских кабинетах, а ученые-социологи, проанализировав результаты опроса жителей регионов.

В окружном центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, открытом в Сургуте весной прошлого года, оперируют и новорожденных с патологиями, и долгожителей. Возраст самого пожилого пациента - 97 лет, ему имплантировали электрокардиостимулятор. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО

- Проблемы есть, как-никак территория нашего округа - это семь Московских областей. Но на самом деле за последние годы в Югре внедрено немало инноваций, и мы с гордостью их демонстрируем. 90 процентов югорчан получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая из региона, - рассказал "РГ" директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Техническое оснащение поликлиник и медицинских центров Сургута действительно впечатляет. Одно перечисление того, чем богаты медучреждения, займет немало времени. Но, как известно, большое дело всегда характеризуют мелочи. В городе не первый год работает программа "Бережливая поликлиника". Ее суть - максимально быстрый доступ пациента к врачу и эффективное лечение. Путей избавления от характерной для большинства поликлиник страны волокиты с записью к доктору и многочасового ожидания у кабинета множество. Это и электронная очередь, и организация кол-центра, и перевод в цифровой формат медицинских карточек, и создание комфортных условий для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

- Начать преобразования можно, а вот закончить - нет. Постоянно появляются новые идеи, которые хочется воплотить в жизнь, чтобы достичь максимального эффекта, - говорит Любовь Колесникова, главный врач сургутской поликлиники № 4.

Не все из передовых начинаний потребовали серьезных финансовых вложений. Многие зародились из простого желания докторов сделать приятное землякам. К примеру, почти перед всеми больницами и поликлиниками Сургута задолго до Нового года появились праздничные ели. Каждая - со своей фишкой. Около уже упомянутой четвертой поликлиники сверкающий огоньками олень везет санки с "мешком здоровья". Перед кардиоцентром красуется веселый снеговик с огромным шприцем, вроде того, что используют герои комедии "Кавказская пленница". А у детской поликлиники расположился доктор Айболит с компанией зверей. Вроде бы мелочь, но знаю точно: не каждый главврач готов разориться на уличные "украшалки".

Не все из передовых начинаний потребовали серьезных финансовых вложений. Многие зародились из желания докторов сделать приятное землякам

- Улыбка - тоже лекарство. У наших пациентов должно быть хорошее настроение, - уверен заместитель главного врача Сургутской городской поликлиники № 1 Александр Грицык.

В век массовой оптимизации именно эта поликлиника пошла в народ. Чуть больше месяца назад медучреждение открыло новый офис в жилом доме нового микрорайона. Территория быстро застраивается, обживается, но до основного здания поликлиники добираться долго - не менее получаса на автобусе. Чтобы не мучить горожан, договорились с застройщиком о передаче первого этажа под филиал. Половина площадей - для взрослых, столько же - для детей. Крушить возведенные стены не пришлось: строители и медики заранее обсудили все тонкости, вплоть до расположения электророзеток, ширины коридоров и специального, комфортного для инвалидов входа.

Офис рассчитан в среднем на пять тысяч взрослых пациентов и примерно столько же - ребятишек. Местные жители шутят: терапевт или педиатр сейчас находится в зоне прямого доступа - можно в тапочках спуститься на лифте. Правда, и внешне медучреждение выглядит непривычно: дверь в поликлинику соседствует с входом в кафе-мороженое.

Для более тесного общения с пациентами югорские медики даже вышли в соцсети. В этом году в округе запустили пилотный проект "Послушайте, доктор". На интернет-площадке жители могут и полезную информацию о здоровом образе жизни почитать, и напрямую высказать свое мнение о работе местного здравоохранения, описать проблемы, с которыми столкнулись, или сказать спасибо врачу. Благодарность докторам, кстати, выражает едва ли не половина пользователей. А 95 процентов жалоб, по мнению руководства департамента здравоохранения, содержит "рациональное зерно".

На все претензии, высказываемые в Сети, специалисты отвечают быстро, максимум за два дня. И это несмотря на то, что по закону ведомство имеет право реагировать только на обращения, направленные через официальный сайт. Установленный законом срок - месяц. Но долгое ожидание может загубить любой диалог и разрушить связь с пациентами, которая так необходима для эффективной работы сферы здравоохранения.

Справка "РГ"

ХМАО - бурно развивающийся регион. Родившихся в Югре в два раза больше умерших. В нынешнем году в округе на свет появилось 23 тысячи малышей, скончалось 10 тысяч человек. 90 процентов жителей получают высокотехнологичную помощь, не выезжая из региона в федеральные центры. По этому показателю округ входит в пятерку лучших в стране.