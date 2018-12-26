Звание самого редкого и экзотического символа наступающего года несомненно заслуживает земляной поросенок. Благодаря самоотверженным трудам специалистов Екатеринбургского зоопарка эти звери не только прижились в России, но и укрепляют международные связи своими "династическими браками". Сейчас очередной "поросенок" на выданье ждет свою половинку.

На неподготовленного зрителя трубкозубы, или аардварки ("земляной поросенок" на африкаанс), производят неизгладимое впечатление: достаточно сложно поверить в существование животного со свиным пятачком, заячьими ушами и кенгуриным хвостом. В зоопарках мира их немного - около сотни.

В России "неведомы зверюшки" появились в 2012 году благодаря Светлане Поленц, которая работала тогда в Екатеринбургском зоопарке. Зоопарк, расположенный на весьма компактной площади, выбрал беспроигрышную стратегию - сделал ставку на экзотику, пополняя коллекцию самыми редкими и необычными видами.

- Еще в 2008-м у меня появилась мечта - привезти в Екатеринбург этого очень интересного как для специалистов, так и для посетителей зверя. В 2010-м начались переговоры с танзанийской компанией. Предстояло решить множество вопросов - финансовых, логистических, проблему "жилплощади" и так далее. В октябре 2011-го было принято решение о приобретении аардварков, - рассказывает Светлана. - Конечно, мы сомневались: сможем ли, справимся? Об этих скрытных животных известно немного, так что мы шли на определенный риск, который оправдался.

В апреле 2012-го лапы трех трубкозубов ступили на российскую землю, а в феврале 2013-го родился первый "поросенок", и эту, как тогда думали, девочку назвали в честь Екатеринбурга - Екой. Через год первый российский трубкозуб отправился в Чехию, в зоопарк города Двур Кралове, и вскоре подтвердил свою репутацию загадочного существа - преподнес сюрприз: Ека оказалась самцом.

- Зоологи университета Брно провели хромосомный анализ, - объясняет Светлана Поленц. - Голландские коллеги нас предупреждали, что половую принадлежность трубкозубов определить сложно, но мы считали: раз белый хвостик, значит, самочка. Но и Википедия ошибается: хвостик нас обманул.

В лучших зоопарках мира, например в Праге и Лондоне, трубкозубы приносят приплод примерно раз в десятилетие. Екатеринбургские зоологи добились практически ежегодного пополнения, более того, в 2014-м на Урале трубкозубы впервые в мире принесли двойню. Новорожденных назвали Баранкой и Батоном, один сейчас живет в зоопарке Нижнего Новгорода, второй - в Ижевске. В прошлом году очередной екатеринбургский "поросенок" (возможно, мальчик) уехал в столицу. Остальное потомство уральских "свиней" сейчас обитает в Европе.

- В зоопарк Двур Кралове для Еки, которая оказалась самцом, из Англии привезли самочку, и они дали потомство. Так что наши трубкозубы уже стали бабушкой и дедушкой. Они - наша международная валюта, - гордится специалист Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. - Сейчас у нас подрастает очередной кандидат на выданье, и мы выбираем достойный его зоопарк. Как вы знаете, зоопарки почти не продают зверей, чаще происходит взаимовыгодный обмен редкими видами.

Рецепт для трубкозуба

- Конечно, в неволе кормить трубкозуба термитами и муравьями довольно затруднительно. Основа их рациона - собачий корм суперпремиум-класса, залитый горячей кипяченой водой, - рассказывает специалист Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. - К нему добавляем овсянку с морковью, яблоком и бананом, а также мучных червей и личинок жуков.

Справка "РГ"

По опросам, о существовании трубкозуба знают всего около четырех процентов европейских школьников. Эти звери живут на юге Африки. Днем спят, активны ночью. Питаются муравьями и термитами, разрушая термитники и слизывая насекомых языком, который вырастает до 43 сантиметров в длину. Передние лапы трубкозуба - высокоэффективный шанцевый инструмент, в глинистой почве аардварк способен вырыть метровую яму за пять минут.

Кстати

Екатеринбургские "земляные поросята" отметились даже в российском театре. Флаг с трубкозубом стал символом спектакля "Неявные воздействия" "Театра.doc", названного самым радикальным театральным экспериментом московского сезона-2016.