В соответствии с техрегламентом Таможенного союза в Курганской области до конца 2020 года в многоквартирных домах необходимо заменить все лифты, отработавшие 25 лет. Как оказалось, если выполнить это требование, денег на капремонт самих многоэтажек не хватит.

По словам врио гендиректора Регионального фонда капремонта Сергея Евко, замену лифтов включили в программу внепланово - до 2017 года этого вида работ в ней не было. В прошлом году отремонтировано 95 лифтов, нынче заменили еще сто. На 2019 и 2020 годы запланировано 65 и 63 соответственно.

Результатом стал программный сбой: на капремонт потрачено на 400 миллионов рублей больше, чем планировалось. Но это еще не все. В этом году к региональному оператору со спецсчетов перешли 44 дома. Глядя на них, к "общему котлу" могут примкнуть еще четыре сотни ранее самостоятельных многоэтажек, в которых нужно менять лифты. Отказать им нельзя, но все это непредвиденные и незапланированные расходы. На 2019 год на выполнение программы капремонта домов с заменой лифтов нужно около 980 миллионов рублей, впервые в ней просматривается дефицит - 270 миллионов. И это при том, что собираемость взносов в Зауралье достаточно высокая - 89 процентов.

Муниципалитеты, жители и бюджетные предприятия должны фонду капремонта 272 миллиона рублей - ровно столько составляет дефицит. Правда, чтобы взыскать долг, нужно подать иски, заплатив 26 миллионов рублей госпошлины

Чтобы не сорвать капремонт и заменить лифты, регоператор предлагает несколько шагов. Прежде всего убрать из программы 32 дома, которые вопреки правилам были включены в нее по настоянию депутатов облдумы и глав муниципалитетов. Эти многоэтажки планировали ремонтировать, но не в ближайшие годы, а в отдаленной перспективе. Исключить их будет проблематично, потому что люди уже знают, что их жилье в плане. Кроме того, есть дома, в которых предусмотрено сразу по три-четыре вида ремонта. По мнению Сергея Евко, нужно провести собрания и убедить собственников оставить только один, максимум два обязательных вида ремонта - это позволит сэкономить около 35 миллионов рублей.

В какой-то мере снять остроту ситуации может новая областная программа переселения из ветхих и аварийных домов: в нее перейдет ряд домов из программы капремонта. Наконец, есть еще один источник, за счет которого можно решить вопрос финансирования: муниципалитеты, жители и бюджетные предприятия должны фонду капремонта 272 миллиона рублей - ровно столько составляет дефицит. Правда, чтобы взыскать долг, нужно подать иски, заплатив 26 миллионов рублей госпошлины. Таких денег, признаются в фонде, нет. В будущем планируется заложить в расходы эту сумму. Еще один способ найти деньги - увеличить взнос за капремонт. Но это крайний случай.

Все перечисленные варианты Сергей Евко представил на заседании комитета по экономической политике в облдуме. По большому счету, признался он, дефицит средств образовался из-за того, что вся региональная программа капремонта изначально рассчитывалась по тарифу 9,6 рубля за квадратный метр, который в итоге не был утвержден. Реальный взнос за капремонт - 6,97 рубля.

Многих депутатов, похоже, ситуация шокировала. Буквально в октябре перед членами комитета отчитывался бывший руководитель фонда, и ни о каком дефиците речи не шло. Наоборот, чиновника критиковали за то, что он экономит средства, не тратит их по назначению, а размещает остатки под высокий процент в банке.

Теперь главная проблема - как объяснить людям, что капремонт их домов, который уже был запланирован на ближайшие годы, откладывается. Да и переносить сроки во многих случаях просто нельзя. Так, депутаты отказались исключать из программы 32 "дополнительных" дома: по их словам, "там уже крыша падает". Непонятно также, как вместо трех запланированных видов работ провести один. Если, к примеру, заменить кровлю, но не отремонтировать водосток, то дождевые потоки побегут по стенам, отвалится штукатурка и придется капитально ремонтировать уже фасад. Словом, весь ремонт насмарку, а деньги - на ветер.

Следовательно, остается два варианта: рассрочка оплаты замены лифтов на пять лет или субсидия. О рассрочке вроде уже договорились: со следующего года именно так будут заключаться контракты, а вот с субсидией пока не все ясно. На областной бюджет здесь рассчитывать не приходится: в нем полно дыр. Вся надежда на федеральное профильное министерство.

- Мы совместно с областным департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ подготовили письмо в Минстрой РФ с просьбой выделить 320 миллионов рублей на следующий год, - сообщил Сергей Евко. - Работа в этом направлении активно идет с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Нам обещали субсидию, но не на лифты, а на дома, где будет проводиться ремонт с повышением энергоэффективности. Это тоже большой плюс, ведь раньше таких денег не выделялось.

Чем все в итоге закончится, пока неясно. В фонде капремонта заверили, что будут стараться выполнить программу, как бы это ни было сложно.

Тем временем

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ отчитался, что полностью выполнен план капремонта со сроком реализации до конца 2018-го, сейчас продолжается работа по программе нынешнего года со сроком окончания в 2019-м. В ней 289 домов, в 38 из них предусмотрена только разработка проектно-сметной документации. На 161 доме работы завершены, в 24-х идет замена лифтов. Из запланированных 752 миллионов рублей освоено 404 миллиона.