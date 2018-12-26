По словам врио гендиректора Регионального фонда капремонта Сергея Евко, замену лифтов включили в программу внепланово - до 2017 года этого вида работ в ней не было. В прошлом году отремонтировано 95 лифтов, нынче заменили еще сто. На 2019 и 2020 годы запланировано 65 и 63 соответственно.
Результатом стал программный сбой: на капремонт потрачено на 400 миллионов рублей больше, чем планировалось. Но это еще не все. В этом году к региональному оператору со спецсчетов перешли 44 дома. Глядя на них, к "общему котлу" могут примкнуть еще четыре сотни ранее самостоятельных многоэтажек, в которых нужно менять лифты. Отказать им нельзя, но все это непредвиденные и незапланированные расходы. На 2019 год на выполнение программы капремонта домов с заменой лифтов нужно около 980 миллионов рублей, впервые в ней просматривается дефицит - 270 миллионов. И это при том, что собираемость взносов в Зауралье достаточно высокая - 89 процентов.
Чтобы не сорвать капремонт и заменить лифты, регоператор предлагает несколько шагов. Прежде всего убрать из программы 32 дома, которые вопреки правилам были включены в нее по настоянию депутатов облдумы и глав муниципалитетов. Эти многоэтажки планировали ремонтировать, но не в ближайшие годы, а в отдаленной перспективе. Исключить их будет проблематично, потому что люди уже знают, что их жилье в плане. Кроме того, есть дома, в которых предусмотрено сразу по три-четыре вида ремонта. По мнению Сергея Евко, нужно провести собрания и убедить собственников оставить только один, максимум два обязательных вида ремонта - это позволит сэкономить около 35 миллионов рублей.
В какой-то мере снять остроту ситуации может новая областная программа переселения из ветхих и аварийных домов: в нее перейдет ряд домов из программы капремонта. Наконец, есть еще один источник, за счет которого можно решить вопрос финансирования: муниципалитеты, жители и бюджетные предприятия должны фонду капремонта 272 миллиона рублей - ровно столько составляет дефицит. Правда, чтобы взыскать долг, нужно подать иски, заплатив 26 миллионов рублей госпошлины. Таких денег, признаются в фонде, нет. В будущем планируется заложить в расходы эту сумму. Еще один способ найти деньги - увеличить взнос за капремонт. Но это крайний случай.
Все перечисленные варианты Сергей Евко представил на заседании комитета по экономической политике в облдуме. По большому счету, признался он, дефицит средств образовался из-за того, что вся региональная программа капремонта изначально рассчитывалась по тарифу 9,6 рубля за квадратный метр, который в итоге не был утвержден. Реальный взнос за капремонт - 6,97 рубля.
Многих депутатов, похоже, ситуация шокировала. Буквально в октябре перед членами комитета отчитывался бывший руководитель фонда, и ни о каком дефиците речи не шло. Наоборот, чиновника критиковали за то, что он экономит средства, не тратит их по назначению, а размещает остатки под высокий процент в банке.
Теперь главная проблема - как объяснить людям, что капремонт их домов, который уже был запланирован на ближайшие годы, откладывается. Да и переносить сроки во многих случаях просто нельзя. Так, депутаты отказались исключать из программы 32 "дополнительных" дома: по их словам, "там уже крыша падает". Непонятно также, как вместо трех запланированных видов работ провести один. Если, к примеру, заменить кровлю, но не отремонтировать водосток, то дождевые потоки побегут по стенам, отвалится штукатурка и придется капитально ремонтировать уже фасад. Словом, весь ремонт насмарку, а деньги - на ветер.
Следовательно, остается два варианта: рассрочка оплаты замены лифтов на пять лет или субсидия. О рассрочке вроде уже договорились: со следующего года именно так будут заключаться контракты, а вот с субсидией пока не все ясно. На областной бюджет здесь рассчитывать не приходится: в нем полно дыр. Вся надежда на федеральное профильное министерство.
- Мы совместно с областным департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ подготовили письмо в Минстрой РФ с просьбой выделить 320 миллионов рублей на следующий год, - сообщил Сергей Евко. - Работа в этом направлении активно идет с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Нам обещали субсидию, но не на лифты, а на дома, где будет проводиться ремонт с повышением энергоэффективности. Это тоже большой плюс, ведь раньше таких денег не выделялось.
Чем все в итоге закончится, пока неясно. В фонде капремонта заверили, что будут стараться выполнить программу, как бы это ни было сложно.
Тем временем
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ отчитался, что полностью выполнен план капремонта со сроком реализации до конца 2018-го, сейчас продолжается работа по программе нынешнего года со сроком окончания в 2019-м. В ней 289 домов, в 38 из них предусмотрена только разработка проектно-сметной документации. На 161 доме работы завершены, в 24-х идет замена лифтов. Из запланированных 752 миллионов рублей освоено 404 миллиона.