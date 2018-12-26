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26.12.2018 19:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Курганских чиновников проверят на полиграфе

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7756 (293)
В правительстве и муниципалитетах Курганской области составят список наиболее соблазнительных для получения взяток должностей, а самим чиновникам врио губернатора Вадим Шумков предложил добровольно пройти тест на детекторе лжи.

До недавнего времени борьба с коррупцией в курганских коридорах власти в основном сводилась к повышению квалификации госслужащих и проверкам, а жителей просвещали с помощью листовок, плакатов, видеороликов и лекций. Новая пятилетняя программа противодействия коррупции заработает с 2019 года, в ней 40 различных мероприятий, направленных на искоренение зла. На выполнение программы потратят 2,7 миллиона рублей из регионального бюджета.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Имеет ли право работодатель заставить пройти тест на полиграфе

Искушением для чиновников обычно становятся госзакупки при строительстве дорог и социальных объектов, в коммунальном хозяйстве, здравоохранении, поэтому на эти сферы обратят особое внимание. Сама система госзакупок, начиная с формирования техзадания, как ожидается, будет настолько открытой, прозрачной и доступной, что в ней без труда разберутся и смогут проконтролировать процесс как общественные организации, так и жители области.

Кстати

В Кургане сейчас на слуху два коррупционных дела чиновников из команды бывшего главы региона. Так, в суд передано дело бывшего замгубернатора, директора департамента экономразвития Сергея Чебыкина, которого обвиняют в превышении полномочий. Арестован экс-директор департамента госэкспертизы, строительства и ЖКХ Роман Ванюков: его подозревают в получении крупной взятки от руководителя предприятия, выигравшего госконтракт на строительство дороги.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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