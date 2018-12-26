Правительство Курганской области решило выделить около 200 миллионов рублей на погашение долга по региональному материнскому капиталу 568 молодым семьям, в которых первый ребенок родился до 30 июня 2017 года. Условие одно - родители должны были оформить заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

"РГ" уже писала о том, что в Зауралье около шестисот молодых семей несколько лет ждут положенные им деньги на погашение ипотечного кредита ("Капитал три года ждут", 30 мая 2018 года).

Региональный материнский капитал ввели в 2004 году с благой целью - повысить рождаемость. Сначала субсидию выплачивали за каждого ребенка. Новорожденному полагалось 18 квадратов жилой площади. Сумма рассчитывалась исходя из стоимости квадрата и в последние годы превышала 300 тысяч рублей.

С такой солидной господдержкой родители даже с двумя детьми могли погасить львиную долю кредита. Некоторые этим активно пользовались, на что власти, видимо, совсем не рассчитывали, когда принимали закон.

Средств в казне на всех не хватало, поэтому уже с 1 января 2015 года в программу внесли изменения и субсидию начали выплачивать только за первого ребенка, а затем вообще перестали назначать, не успев рассчитаться с теми, кто уже встал в очередь. Возмущенные курганцы посчитали, что их обманули: программу приняли, а денег на ее выполнение не предусмотрели.

И вот наконец мамы и папы воспряли духом: по словам врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, после оформления всех документов деньги перечислят до конца этого или в начале следующего года.