На Ямале вбили первую сваю в основание капитального моста через реку Пур, который соединит поселки Уренгой и Коротчаево.

Сегодня перебраться на другой берег можно только по зимнику, летом - по понтонной переправе, а в межсезонье - на катерах на воздушной подушке. Но "подушки" перевозят только пассажиров. Между тем основная часть трафика через Пур, почти 75 процентов, приходится на грузовой транспорт массой более 10 тонн и мощную строительную технику. Машины обслуживают месторождения и другие промышленные объекты восточной части ЯНАО. Все они весной и осенью оказываются практически отрезанными от основной сети дорог, как и жители трех районов - Пуровского, Красноселькупского и Тазовского.

Новый мост решено было строить по концессии, не затратив ни копейки из бюджета. Инвестором проекта стала Региональная инфраструктурная компания, подрядчиком - "Мостострой-11". Как отметил гендиректор компании-подрядчика Николай Руссу, в строительстве будет использован опыт возведения Керченского моста. Как известно, работы на этом объекте шли практически без перерыва, и в них, к слову, принимал участие и "Мостострой-11". В новом проекте будут учтены климатические особенности Арктики.

Почти 75 процентов трафика через Пур приходится на грузовой транспорт массой более 10 тонн и строительную технику

Длина моста через Пур составит 1023 метра, а подходы к нему - почти 1700. Переправа будет установлена на 11 опор и не помешает прохождению судов по реке. Движение автомобилей организуют по двум полосам общей шириной 14 метров, максимальная скорость проезда - 100 километров в час.

И, как особо подчеркивают власти, проезд для жителей на легковых автомобилях гарантированно будет бесплатным, как и для служб экстренного реагирования. Тарифы для грузового частного транспорта сейчас просчитываются, их окончательно утвердят к моменту пуска моста. Плата позволит инвестору со временем окупить затраты на строительство, как предполагается, на это уйдет 7-8 лет.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал строительство моста через Пур жизненно необходимым. Дело в том, что именно на северо-восточную зону Ямала делается ставка в развитии региона: там будут осваиваться новые месторождения газа, и без надежной связи между территориями полноценное развитие экономики невозможно. Концессия, по мнению властей, позволит оперативно решать возникающие проблемы, не ожидая выделения госсредств. Отметим, механизм ГЧП не первый год активно применяется в регионе для строительства социально значимых объектов.

Справка РГ

Строительство моста через Пур было задумано 39 лет назад, но приступили к реализации проекта только сейчас, когда в ЯНАО "распробовали" механизм концессии. Мост станет одной из трех ключевых переправ Ямала наряду с переходом через реку Надым, строительство которого завершилось три года назад, и мостом через Обь близ Салехарда - он станет составной частью Северного широтного хода. Первый камень в основание этого объекта заложили нынешней весной, активная фаза строительства запланирована на 2019-й.