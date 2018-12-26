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26.12.2018 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Руки пользуются спросом

Самыми высокооплачиваемыми оказались рабочие профессии
Текст: Арина Михайлова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7755 (292)
В Челябинской области снижается уровень безработицы: в начале года в регионе было зарегистрировано 26,7 тысячи безработных, сегодня их 20,8 тысячи, при этом в банке вакансий достаточно предложений по востребованным специальностям.

- Работодатели предлагают больше вакансий, и напряженность на рынке труда снижается. С 2016 года строительство пошло в рост. Оживление в этом секторе сохранялось в прошлом году и продолжилось в 2018-м, даже вновь заговорили о дефиците кадров, - характеризует ситуацию начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
В России появилась новая профессия

По его словам, строительство потянуло за собой логистику, производство стройматериалов, металлургию, в результате региональный банк вакансий пополнился новыми предложениями от работодателей. Сегодня в нем порядка 130 тысяч рабочих мест, оборот их достаточно активный, поскольку лучшие вакансии "разбирают" очень быстро. Что касается дефицита строительных рабочих, то, например, на 350 вакансий арматурщиков насчитывается только восемь безработных по этой специальности, а уровень максимальной зарплаты весьма привлекательный - более 60 тысяч рублей.

Для квалифицированных производственных рабочих предложение и вовсе доходит до 100 тысяч рублей: токарям на Южном Урале готовы платить по 80 тысяч в месяц, бетонщикам - 70, кузнецу-штамповщику - 50. Но в службе занятости поясняют, что к уровню максимальной заработной платы, указываемой работодателем, всегда нужно относиться с осторожностью: в реальности доходы могут оказаться ниже. При этом отмечают положительную тенденцию: предлагается все больше вакансий с доходом свыше 40 тысяч рублей в месяц, в частности, высокооплачиваемыми становятся вакансии с тяжелыми условиями труда.

А вот по профессиям, до сих пор наиболее популярным у абитуриентов - юриста и экономиста, работу на Южном Урале найти нелегко, к примеру, на 54 вакансии юристов приходится 425 соискателей. Аналогичная ситуация с экономистами и бухгалтерами. Чтобы устранить дисбаланс на рынке труда, в регионе утвердили подпрограмму, которая начнет действовать в 2019 году. Она обеспечит возможность работодателям более тесно взаимодействовать со службой занятости в плане подготовки кадров.

Тем временем

К сожалению, сплошного позитива на рынке труда в 2019 году эксперты не обещают. О предстоящих массовых сокращениях службу занятости уведомили 16 организаций - под риском увольнения находятся 1,8 тысячи человек. Точечно планируют сократить 1,2 тысячи сотрудников 187 организаций. В последнее время увеличилось и число тех, кого перевели на неполный рабочий день - 7,9 тысячи человек на 42 предприятиях, в основном машиностроительных. По мнению экспертов, на такие меры промышленники пошли вынужденно, чтобы сохранить коллективы в условиях нестабильности заказов.

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