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26.12.2018 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взвесили контейнеры

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7756 (293)
На Южном Урале утверждены предельные тарифы на вывоз мусора в трех из пяти региональных кластеров - Челябинском, Карабашском и Кыштымском. Первоначальные ценовые предложения операторов по обращению с ТКО существенно снижены, сообщили в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Норматив накопления мусора в частном секторе Челябинска - 1,6 кубометра на человека. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Норматив накопления мусора в частном секторе Челябинска - 1,6 кубометра на человека. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Челябинске цену вывоза кубометра мусора удалось сбить почти на треть (с 618,12 до 388,43 рубля). Из тарифа исключены все необоснованные затраты. В итоге ежемесячная плата для жителей многоквартирных домов составит 67,59 рубля, для частного сектора - 52,18 рубля. Напомним, норматив накопления мусора в многоквартирном доме в Челябинске составляет чуть более двух кубометров в год на одного человека, в частном - 1,6 кубометра.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
С 1 января 2019 года в России начнется "мусорная" реформа

В Карабашском кластере с жильцов MКД будут брать 77,02 рубля в месяц, с владельцев частных домов - 59,46. В Кыштымском - 63,22 и 48,81 рубля соответственно. Насколько при этом вырастут траты южноуральцев, спрогнозировать сложно. Если раньше плата рассчитывалась по квадратным метрам жилплощади, то теперь все зависит от числа прописанных. К примеру, в Челябинске за стандартную двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра один жилец будет отдавать 67,59 рубля, а семейная пара с ребенком - 202,77.

В Магнитогорске, где на новую схему обращения с отходами перешли первыми, отметили существенный рост расходов при тарифе в 77 рублей. Между тем, отмечают эксперты, установленные в регионе тарифы - одни из самых низких в России. К примеру, в соседнем Екатеринбурге семье из трех человек вывоз мусора обойдется в 450 рублей в месяц.

Кстати

Виновников мусорного коллапса, разразившегося после закрытия городской свалки в Челябинске, заподозрили в картельном сговоре. Под прицел УФАС попали 13 перевозчиков, которые одновременно отказались вывозить мусор на другие полигоны из-за увеличения транспортных расходов и потребовали повысить оплату в три-четыре раза. Теперь им грозят крупные штрафы. Рассмотрение дела намечено на январь будущего года.

Тем временем

В регионах УрФО начали работать горячие линии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Свои кол-центры открыли все три региональных оператора Свердловской области: ЕМУП "Спецавтобаза", "ООО "Рифей" и ООО "ТБО "Экосервис". Узнать правила содержания контейнерных площадок или сообщить о мусорной свалке уральцы смогут не только в будни накануне Нового года, но и в течение всех праздников.

Глава свердловского минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов уже предупредил, что даже в праздничные дни график вывоза отходов должен строго соблюдаться. Так, согласно санитарным правилам при температуре ниже пяти градусов опорожнять мусорные баки необходимо не реже одного раза в три дня, а если температура выше - в течение суток.

Телефоны горячей линии

Свердловская область. Екатеринбург: 8-800-775-00-96. Северная зона с центром в Нижнем Тагиле: 8-800-250-60-06. Западная зона с центром в Первоуральске: 8-800-100-89-54.

Курганская область. Тел. (3522) 43-12-25 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Челябинская область. Челябинский кластер: 8-800-333-12-79; (351) 200-33-83. Телефоны горячей линии в южноуральских муниципалитетах ищите в группе "РГ" в VK.

Тюменская область. Тел. 8-800-250-73-26.

Ямал. Тел. (34922) 35-886.

ХМАО. Тел.: (3467) 31-76-36, 8-950-526-28-11.

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