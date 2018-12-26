На Урале родились телята из канадской пробирки

Поголовье свердловского сельхозкооператива "СПАС" пополнилось новорожденными телятами от лучших мировых производителей молочной породы.

Девять здоровых телочек и 12 бычков - результат первого в регионе проекта по улучшению генетики животных при помощи замороженных эмбрионов. Договор на поставку 50 эмбрионов сельхозкооператив заключил с канадской фирмой, третьим участником проекта стал "Уралплемцентр".

Подобные опыты проводили только в советское время, но тогда использовали живые эмбрионы.

По словам председателя сельхозкооператива "Спас" Александра Попкова, высокая удойность стада наполовину зависит от наследственности (второй важный фактор - качество кормов). Если уральские буренки в среднем по области дают около 6 тысяч килограммов молока в год, а животные в сельхозкооперативе - 9 тысяч килограммов, то канадские рекордсменки - до 19 тысяч килограммов.

Проверить высокие показатели элитных парнокопытных можно будет только через несколько лет, когда телочки превратятся во взрослых коров. А бычков отдадут в "Уралплемцентр" - в 2019 году, когда они подрастут.