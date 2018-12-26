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26.12.2018 16:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале родились телята из канадской пробирки

Текст: Татьяна Казанцева
Поголовье свердловского сельхозкооператива "СПАС" пополнилось новорожденными телятами от лучших мировых производителей молочной породы.
Фото: Сельхозкооператив "СПАС" Фото: Сельхозкооператив "СПАС"
Фото: Сельхозкооператив "СПАС"

Девять здоровых телочек и 12 бычков - результат первого в регионе проекта по улучшению генетики животных при помощи замороженных эмбрионов. Договор на поставку 50 эмбрионов сельхозкооператив заключил с канадской фирмой, третьим участником проекта стал "Уралплемцентр".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Подобные опыты проводили только в советское время, но тогда использовали живые эмбрионы.

По словам председателя сельхозкооператива "Спас" Александра Попкова, высокая удойность стада наполовину зависит от наследственности (второй важный фактор - качество кормов). Если уральские буренки в среднем по области дают около 6 тысяч килограммов молока в год, а животные в сельхозкооперативе - 9 тысяч килограммов, то канадские рекордсменки - до 19 тысяч килограммов.

Проверить высокие показатели элитных парнокопытных можно будет только через несколько лет, когда телочки превратятся во взрослых коров. А бычков отдадут в "Уралплемцентр" - в 2019 году, когда они подрастут.

Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
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