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26.12.2018 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нюша приносит счастье

Новогодние поросята исполнили желания многодетной семьи
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7756 (293)
В семье Агайдаровых из села Большой Турыш Красноуфимского района к поросятам отношение особое. С недавних пор этих веселых животных здесь считают исполнителями желаний. Благодаря хрюшам многодетная семья смогла обосноваться на новом месте, завести хозяйство и крепко встать на ноги.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Летом 2017 года Агайдаровы с гордостью демонстрировали корреспондентам "РГ" потомство своих "новогодних подарков". Фото: Татьяна Андреева/РГ
Летом 2017 года Агайдаровы с гордостью демонстрировали корреспондентам "РГ" потомство своих "новогодних подарков". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Перемены случились, конечно, не под бой курантов, но в канун любимого праздника. В начале декабря 2016 года родители трех девочек (Анастасии, Вероники и Татьяны) Эльза и Евгений Агайдаровы обратились к президенту страны с просьбой помочь обзавестись домашним хозяйством, хотя бы поросятами. Замахнулись так далеко и высоко, поскольку, по словам главы семьи, у себя в районе столкнулись с полным равнодушием властей. Устав ходить по кабинетам, Агайдаровы решились на отчаянный шаг: Евгений написал черновик послания президенту, Эльза переписала его красивым почерком и опустила письмо в обычный почтовый ящик. Не прошло и недели, как в дом приехала делегация чиновников с двумя поросятами - Нюшей и Машей.

Понятно, хрюшки не из столицы в уральскую глубинку прибыли. Исполнил желание молодых селян фермер из Полевского Павел Дергачев.

Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области
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- Я как раз в декабре приехал в министерство сельского хозяйства сдавать годовые отчеты. Вижу, сотрудники ведомства обсуждают звонок из администрации президента с просьбой помочь приобрести поросят многодетной семье. Решил вмешаться. Спрашиваю: кому хрюшек везти? - вспоминает Павел Дергачев.

Хрюшек фермер отбирал тщательно. Чтоб и плодовитыми оказались, и неприхотливыми. Остановился на трехмесячных свинках-гибридах. Показатели у избранниц были отличные: каждая за год должна набрать до 80 килограммов и принести за три года 40 поросят. Подарки не подвели. Нюша и Маша с удовольствием уплетали нехитрый корм - картошку с комбикормом - и выдавали потомство. Хозяева не успевали пристраивать очередной приплод - за два года подросло уже более 30 хрюшек, а весной ожидается очередное пополнение семейства.

- На фермерское хозяйство мы не замахиваемся, но для семьи хватает. Одних продаем, других выращиваем. Комфортный хлев построили из пеноблоков, купленных в кредит. Затраты уже окупились. На самом деле для многодетной сельской семьи свинья - хороший кормилец, - рассказывает Эльза Агайдарова.

Дочек-школьниц пока до скотного двора не допускают. У взрослых хрюш характер норовистый, могут и покусать. Но девчонки все равно любят пробраться к загону и поиграть с поросятами. На нынешнем новогоднем столе у Агайдаровых пятачков не будет - ни в живом, ни в печеном виде. В семье решили сделать главным блюдом манты. Как-никак хрюша - символ наступающего года по восточному календарю. И специально для них маленькие хозяйки решили приготовить торт из картошки.

Между тем

В середине двухтысячных во многих регионах запускали масштабные "поросячьи" программы поддержки сельских жителей. Свинья считалась наиболее "эффективным" домашним животным, способным буквально за год накормить многодетные семьи и пополнить их кошельки. В 2009 году бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации Эдуард Россель задумал проект, названный в народе "пять поросят".

- Не пьянствуй, копай огород. Мы бесплатно дадим пять поросят. Воспитай, вырасти, потом трех сдай, а двух оставь себе. Это 100 килограммов мяса, за всю зиму не съешь, - пояснял уральцам свою инициативу Россель.

Программа, призванная увеличить производство мяса, а заодно обеспечить занятость и социальную поддержку деревенских жителей, вызвала большой общественный интерес. К поросятам уральцы предложили добавить телят и козлят. Но идея так и не была воплощена в жизнь. На Среднем Урале предпочли не раздавать поросят на откорм частникам, а создавать крупные свинокомплексы. К тому же изменилась эпидемиологическая обстановка. Многие регионы охватила эпидемия свиной чумы. Чтобы с заразой было легче бороться, частные свинарники попали под ограничения.

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