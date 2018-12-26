Конкурс Екатеринбургского ТЮЗа "Необычное письмо Деду Морозу" по большому счету учит детей не просить, а отдавать, более того, сочувствовать.

- Редко кто поздравляет самого Деда Мороза с праздником, который невозможен без его участия, - рассказала "РГ" заведующая литературной частью театра Наталия Киселева. - Конечно, он настоящий волшебник, но и Морозу (возможно, как никому другому в эти дни) важны искренние слова.

"С папой-инженером мы построим тебе из "Лего" машину, чтобы развозить подарки, и ты не будешь сильно уставать"

Отрывки из лучших ребячьих писем звучат в новогодних интермедиях, а их авторы приглашены в театр на чаепитие с Дедушкой. В детских посланиях много добрых и трогательных слов.

"Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Ты всегда дарил мне подарки. Спасибо тебе! Но я хочу сказать не про подарки! - пишет один из победителей. - Я знаю, что ты старенький, как мой дедушка Костя. А в жизни самое важное - здоровье и веселье! Поэтому я хочу позвать тебя в гости в мой любимый город Екатеринбург первого января 2019 года. Моя мама - врач, она измерит тебе давление. Ты тяжело и много работаешь. Мама определит уровень сахара, ведь ты тоже любишь конфеты, даст витаминный морс из уральских ягод. А вместе с моим папой-инженером мы построим тебе из "Лего" машину или санки, чтобы развозить подарки, и ты не будешь сильно уставать. А главное - я хочу сделать сюрприз моему братику Сереженьке, чтобы он смог увидеть живого Деда Мороза! А подарков не надо, самое важное - это семья. С любовью и уважением Федор".

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты у меня один дедушка остался, другие дедушки уже на небушке. Я попрошу у Бога, чтобы ты никогда не болел и не умирал. А еще я попрошу маму сшить тебе летнюю одежду, тогда ты сможешь приходить ко всем и летом, и осенью, и весной. Ведь земля большая, и все тебя любят. И тебе тоже подарят подарки. Еще я хочу, чтобы все твои желания сбывались. Вот тебе мои ручки и сердце: прикоснись к ним, и все твои желания сбудутся", - пишет другой мальчик и рисует на листке свое сердце в ладонях.