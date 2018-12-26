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26.12.2018 20:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Коттедж на цифровой платформе

Малоэтажку переведут на BIM и Big Data
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7755 (292)
Уральский строительный кластер, занимающийся малоэтажными проектами, создает цифровую платформу для кооперации своих участников.

По словам технического директора Уральского аналитического центра обработки больших данных (Big Data) Дмитрия Беренова, технологии информационного моделирования (BIM) предполагают, что каждое изделие, чертеж сопровождаются электронной моделью. Пока такое может себе позволить либо крупный бизнес, либо объединение компаний.

Главный вопрос - кто будет финансировать создание такой платформы - пока повис в воздухе

- На первом этапе нужен сбор данных от всех участников кластера. В базе будет вся товарная номенклатура, от домокомплектов до мельчайших деталей, розеток, арматуры, все оказываемые услуги, а также реализованные проекты, эксплуатационные характеристики строений, в том числе потребление тепла, электроэнергии. На втором этапе с помощью алгоритмов машинного обучения информация будет анализироваться и формироваться комплексное предложение для рынка, появится сервис поиска заказчиков. Компьютеры разрозненных предприятий такой функционал не потянут, а вот облачная платформа - вполне, - рассказал эксперт.

Регионы и бизнес стали отказываться от отраслевой кооперации

Главный вопрос - кто будет финансировать создание такой платформы - пока повис в воздухе. Начальник отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи Свердловской области Василий Песин высказался осторожно:

- Нужно обсудить тему с профильными органами. Поскольку потребителями станут предприятия, застройщики, то в качестве пилотного этот проект может быть включен в региональную программу "Цифровая экономика", где есть отдельное направление - создание цифровых технологий, либо в проект "Умный город". Но надо понимать степень участия области.

Мнение

Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей:

- Создание цифровых платформ для кооперации - один из разделов стратегии развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, в этом заинтересованы предприятия, объединяющиеся в кластеры. Главное - не разработать очередную "доску объявлений", что сегодня характерно для большинства порталов по кооперации. Там нет никакого искусственного интеллекта, Big Data. Когда говорят, что цифровизация кооперации невозможна, мы считаем иначе: регион готов к переходу на следующий уровень использования таких технологий.

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