В Челябинской области возбуждено административное дело о помещении на упаковку недостоверной информации о товаре. Под прицел регионального УФАС попала озерская компания, специализирующаяся на производстве молочных продуктов. Однако как раз молока в ее сливочном масле экспертиза и не обнаружила.

Несоответствие товара требованиям ГОСТа выявили специалисты Роспотребнадзора по Курганской области в ходе недавней проверки организации питания пациентов Шадринского психоневрологического диспансера.

В конце прошлого года индивидуальный предприниматель во исполнение госконтракта поставил в диспансер партию "масла крестьянского сладко-сливочного несоленого", которое на деле таковым не являлось из-за наличия жиров немолочного происхождения. Предприниматель сообщил, что приобрел этот продукт в компании, являющейся официальным торговым представителем озерской фирмы-производителя. Однако в Озерске от нарушений открестились и убирать с этикетки сомнительного товара слово "масло" отказались.

- Указывая на упаковке продукта недостоверную информацию о его качестве и потребительских свойствах, компания получает необоснованные преимущества перед конкурентами и вводит в заблуждение покупателей, - пояснила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Распространение под видом масла сливочно-растительного спреда или пасты запрещено законом.

Подобные ограничения появились еще в 2004 году, после того как в России ввели специальный ГОСТ "Спреды и смеси топленые". До того момента их свободно и повсеместно называли комбинированным, мягким или легким маслом.

Кстати

В начале этого года Роскачество протестировало несколько видов сливочного масла на возможную фальсификацию, и аутсайдерами рейтинга стали предприятия Уральского федерального округа. А в Челябинской области подделкой оказалась почти треть проверенного товара.