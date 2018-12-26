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26.12.2018 20:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поскользнулся на масле

Уральского производителя поймали на фальсификации
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7755 (292)
В Челябинской области возбуждено административное дело о помещении на упаковку недостоверной информации о товаре. Под прицел регионального УФАС попала озерская компания, специализирующаяся на производстве молочных продуктов. Однако как раз молока в ее сливочном масле экспертиза и не обнаружила.

Несоответствие товара требованиям ГОСТа выявили специалисты Роспотребнадзора по Курганской области в ходе недавней проверки организации питания пациентов Шадринского психоневрологического диспансера.
Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка

В конце прошлого года индивидуальный предприниматель во исполнение госконтракта поставил в диспансер партию "масла крестьянского сладко-сливочного несоленого", которое на деле таковым не являлось из-за наличия жиров немолочного происхождения. Предприниматель сообщил, что приобрел этот продукт в компании, являющейся официальным торговым представителем озерской фирмы-производителя. Однако в Озерске от нарушений открестились и убирать с этикетки сомнительного товара слово "масло" отказались.

- Указывая на упаковке продукта недостоверную информацию о его качестве и потребительских свойствах, компания получает необоснованные преимущества перед конкурентами и вводит в заблуждение покупателей, - пояснила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк.  - Распространение под видом масла сливочно-растительного спреда или пасты запрещено законом.

Подобные ограничения появились еще в 2004 году, после того как в России ввели специальный ГОСТ "Спреды и смеси топленые". До того момента их свободно и повсеместно называли комбинированным, мягким или легким маслом.

Кстати

В начале этого года Роскачество протестировало несколько видов сливочного масла на возможную фальсификацию, и аутсайдерами рейтинга стали предприятия Уральского федерального округа. А в Челябинской области подделкой оказалась почти треть проверенного товара.

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