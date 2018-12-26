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26.12.2018 20:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Будда оберегает город

Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал №7756 (293)
На новой выставке в Екатеринбургском музее ИЗО "Свой Восток" представлены созданные примерно за 700 лет образцы буддийского искусства из собраний Эрмитажа, трех уральских музеев и трех частных коллекций. Всего их 80 - по числу прожитых Буддой лет.
Фото: Татьяна Андреева/РГ На Среднем Урале уже 200 лет изучают и коллекционируют буддийское искусство. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Среднем Урале уже 200 лет изучают и коллекционируют буддийское искусство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Урал вообще-то не входит в число российских регионов, где исповедуют буддизм, но уникален не только как регион на границе Европы и Азии, но и как особое пространство диалога и концентрации идей. Не случайно именно здесь сложилась двухсотлетняя традиция изучения и коллекционирования буддийского искусства, - подчеркивает куратор выставки Сергей Винокуров.

"Свой Восток" на Среднем Урале появился благодаря купцам: экзотическими предметами из Китая, Японии и Монголии вместе с чаем торговали на Ирбитской ярмарке. Отдельные вещи привозили неутомимые путешественники, такие как екатеринбургский священник Георгий Левитский, совершивший кругосветный вояж, или Альфонс Поклевский-Козелл - сын золотопромышленника и секретарь посольства в Токио. В его екатеринбургском особняке сейчас расположен областной краеведческий музей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- В годы Великой Отечественной войны на уральские заводы для переплавки приходили эшелоны с буддийской бронзой, фигурами Будды и бодхисаттв, - рассказывает искусствовед Виктория Деменова. - Эти скульптуры вместе с самоварами и православными крестами долгое время лежали на складах металлолома, их растаскивали местные жители (иногда чтобы снова сдать в утиль), что-то оседало в семьях и после попадало в музей.

Отдельные экспонаты так и хранились где-то в фондах: несколько предметов из музейных коллекций впервые попали в каталог выставки. И это не все научные достижения - выставку "состарили" на 200 лет. Специалист из Эрмитажа датировала бронзового бодхисаттву из частной коллекции: скульптура считалась китайской XVI века, а оказалась корейской и XIV века.

"Свой Восток" екатеринбургского коллекционера Алексея Глазырина связан с историей его семьи из немецких дворян, уехавших в Харбин и вернувшихся в 1947-м, после чего глава семейства восемь лет не по своей воле строил железную дорогу в Хакасии.

- В китайском шкафу хранились мои книги, из фарфорового кувшина мы пили воду, а когда приходили гости, доставали чайный сервиз с драконами, - рассказывает Алексей. - Для меня это родной мир, в котором я вырос и на культуре которого воспитан.

Собрание челябинца Олега Малахова - лишь небольшая часть обширных и разноплановых коллекций, отражающих глубоко личный интерес к философии буддизма.

- Думаете, почему при падении метеорита не было жертв? Возможно, причина как раз в этом, - и Олег показывает на витрину с улыбающимся Буддой.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Культура с Ксенией Дубичевой
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