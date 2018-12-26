В Тюменской области пожарные спасли от гибели 80 поросят

В канун Нового Года, который по китайскому календарю считается годом желтой земляной свиньи, сотрудники МЧС Тюменской области спасли от гибели 80 поросят. Хрюшки едва не замерзли из-за того, что перевозивший их грузовик заглох на трассе.

Температуру в регионе сейчас очень низкая: в Уватском районе накануне, когда произошло ЧП, она опустилась до 38 градусов.

Как рассказал начальник 23-го отряда Сергей Охапкин, 25 декабря с юга на север ехал КамАЗ. В районе Увата двигатель заглох, все попытки завести его не увенчались успехом.

Шофер вызвал спасателей - было почти три часа ночи. Водитель просил помощи, так как мог пострадать ценный груз (в этот момент пожарные еще не знали, что перевозит машина).

"Алгоритм работы при обогреве транспортного средства такой: устанавливается тепловая пушка, пуско-зарядное устройство, автомобиль укутывается в брезент. В этот раз сделали все так же, но настораживало чрезмерное беспокойство водителя: он каждые пять минут бегал и заглядывал в прицеп", - рассказал начальник караула Артур Волков.

Через час с небольшим машина запустилась и готова была ехать дальше. Спасители не удержались и спросили про ценный груз. Водитель со словами "пойдем, покажу" открыл двери прицепа. Сразу стало понятно, что за странные звуки издавал груз и почему мужчина так за него переживал: он перевозил на одну из ферм 80 поросят.