Житель Екатеринбурга осужден за избиение водителя "скорой"

27-летний житель Екатеринбурга приговорен к реальному сроку за нападение на водителя машины "скорой помощи".

Инцидент случился 15 апреля на улице Пехотинцев. Вечером в половине седьмого нетрезвый мужчина подошел к стоящему у подъезда автомобилю и начал его пинать. В ответ на замечания он ударил водителя в лицо, тот потерял равновесие и упал на колено, после чего хулиган избил его.

"Подсудимый не имел никакого отношения к вызову "скорой", он просто случайно в это время стоял у подъезда", - уточнили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Полицейские оперативно установили местонахождение нападавшего. "Им оказался монтажник строительной фирмы, ранее судимый за имущественные преступления. На него составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, в октябре 2018 года его передали в суд", - пояснили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Мировой судья признал мужчину виновным в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ) и приговорил к году в колонии строгого режима