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26.12.2018 18:15
Рубрика: Экономика

Связанные одной целью

Россия и Беларусь объединяют системы электронной ветеринарной сертификации
Текст: Евгений Гайва
Россия и Беларусь будут вместе отслеживать движение животноводческой продукции "от поля до прилавка", чтобы исключить фальсификат, рассказали в Россельхознадзоре. Для этого стороны интегрировали действующую российскую систему "Меркурий" и ее белорусский аналог AITS.

В российской системе будут отображаться электронные ветсертификаты белорусских предприятий и наоборот. Это поможет минимизировать объем нелегальной продовольственной продукции, перемещающейся по территории Союзного государства. Рынок станет прозрачнее, а это выгодно обеим сторонам, считают в Россельхознадзоре.

Повысится качество продуктов, добавляют эксперты. "Если ветсертификация будет единой и стороны ставят цель сделать ее эффективной, то система поможет снизить долю фальсификата на рынке", - пояснил в беседе с "Российской газетой" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Будет меньше спорных ситуаций в области поставок продовольствия.

Единая система электронной ветсертификации поможет убрать с рынка нелегальную продукцию

В политическом плане единая система прослеживаемости продукции поспособствует укреплению взаимоотношений между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, отметил эксперт. Что касается вопросов совместимости баз, то все они вполне решаемы, если есть взаимное желание двух сторон выстроить нормальную работу системы, добавил он.

Сейчас в российской системе "Меркурий" отображаются сопроводительные документы на непереработанные продукты животноводства - сырое мясо, молоко, рыбу, а также готовые мясные продукты, рыбную продукцию и другие товары. Молочные и некоторые прочие продукты в систему пока не включены.

Фото: depositphotos
Под электронную сертификацию вновь попало молоко

Но к апрелю следующего года список подконтрольных товаров будет дополнен, рассчитывают в Россельхознадзоре. С такой инициативой вышел минсельхоз. Уже подготовлен проект приказа ведомства, который сейчас проходит экспертизу.

Когда документ примут, цепочка полностью замкнется. Станет возможным проследить путь конкретной партии молока от фермы до молокоперерабатывающего завода, а затем в виде масла, сыра или сметаны на полку в магазин. Если на каком-то этапе у производителей возникнет искушение тайно примешать к натуральному молоку заменители молочного жира или использовать сырье неизвестного происхождения и качества, система выявит подделку.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Отношения России и Беларуси
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