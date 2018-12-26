Роскачество назвало самые вкусные мандарины

На российских прилавках не обнаружены вредные для здоровья мандарины, говорится в итогах исследования Роскачества. Импортные мандарины одинаково безопасны. В них нет нарушений по нитратам, пестицидам и других параметрам.

Роскачество советует покупателям не обращать внимание на зеленый хвостик. Это лишь маркетинговый ход, который придает мандаринам яркий, красочный вид, а не является показателем свежести. Также не стоит избегать зеленоватых мандаринов. Лучше в поисках сладких мандаринов отталкиваться от их сорта.

Следует помнить, что "пухлые" мандарины с явно отстающей от мякоти кожуры могут быть перезревшими или залежалыми.

Если перед глазами появилась табличка с надписью "Абхазские" (сорт уншиу), не стоит сразу этому верить. Чаще всего еще с октября под видом абхазских мандаринов в России продаются клементины. У настоящих же абхазских плодов обычно матовая кожура, поскольку их не обрабатывают воском, а на вид они весьма невзрачные.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, важно не поддаваться предновогоднему гастрономическому ажиотажу и помнить, что мандарины, как и другие цитрусы, считаются сильнейшим аллергеном.