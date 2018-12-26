Экономика
26.12.2018 09:46
Текст: Екатерина Ясакова

Россия и Беларусь создали единую систему ветсертификации

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Россия и Беларусь объединили системы электронной ветеринарной сертификации. Об этом сообщил во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.
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По данным телеканала глава Россельхознадзора отметил, что единая система ветсертификации касается непереработанных продуктов животноводства, сырого мяса, молока и рыбы. К апрелю следующего года должна также вступить в силу электронная сертификация уже готовой продукции, которая направляется напрямую в торговые сети. Такой подход позволит бороться с фальсифицированной продукцией. Электронная сертификация позволяет узнать весь путь продукции. В этом случае претензии, если таковые возникнут, будут обоснованными.

"Одного не могу понять, почему белорусские коллеги в принципе заинтересованы в том, чтобы было больше правды, почему иностранные компании, которые работают в России, не хотят больше правды, не понятно", - задался вопросом глава Россельхознадзора в эфире телеканала.

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