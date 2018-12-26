Россия и Беларусь создали единую систему ветсертификации

Россия и Беларусь объединили системы электронной ветеринарной сертификации. Об этом сообщил во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По данным телеканала глава Россельхознадзора отметил, что единая система ветсертификации касается непереработанных продуктов животноводства, сырого мяса, молока и рыбы. К апрелю следующего года должна также вступить в силу электронная сертификация уже готовой продукции, которая направляется напрямую в торговые сети. Такой подход позволит бороться с фальсифицированной продукцией. Электронная сертификация позволяет узнать весь путь продукции. В этом случае претензии, если таковые возникнут, будут обоснованными.

"Одного не могу понять, почему белорусские коллеги в принципе заинтересованы в том, чтобы было больше правды, почему иностранные компании, которые работают в России, не хотят больше правды, не понятно", - задался вопросом глава Россельхознадзора в эфире телеканала.