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26.12.2018 23:20
Рубрика: Русское оружие

В "Авангарде" обороны

Россия получила на вооружение неуловимый ракетный комплекс
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
У России первой в мире появился новый вид стратегического вооружения. В среду ракетный комплекс "Авангард" успешно прошел финальные испытания и уже в следующем году заступит на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Владимиру Путину удаленно показали возможности "Авангарда". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимиру Путину удаленно показали возможности "Авангарда". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимиру Путину удаленно показали возможности "Авангарда". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об "Авангарде" президент Владимир Путин рассказал стране и миру 1 марта в ежегодном Послании Федеральному Собранию, перечислив его в числе других перспективных вооружений, разрабатываемых в России. Особенность ракетного комплекса в принципиально новом боевом оснащении - планирующем крылатом блоке. Комплекс способен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, осуществляя при этом глубокое маневрирование, что делает его неуязвимым для существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Испытание "Авангарда" завершилось полным успехом

Вчера президент приехал в Национальный центр управления обороной, чтобы лично наблюдать за решающими испытаниями ракеты. Путин смог наблюдать посредством видеосвязи, как боевой расчет РВСН из позиционного района Домбаровский провел пуск по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. В назначенное время цель на Дальнем Востоке была поражена, при этом планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, полностью подтвердив тактико-технические характеристики.

Испытания показали, что он способен обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны. "Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа!" - заявил Владимир Путин сразу после проведенного пуска.

Событие, полагает президент, выходит за рамки чисто национальных интересов. "Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", - подчеркнул он, приехав после испытаний на встречу с правительством и рассказав министрам о последнем успехе страны в военно-технической сфере. Первый полк "Авангарда" будет развернут в РВСН уже в следующем году.

Глава государства поблагодарил всех, кто с 2003 года занимался разработкой новой ракеты, с большим событием в деле обеспечения безопасности государства. "Дальше будем работать по планам - и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота", - заверил Путин.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
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