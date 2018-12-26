Россияне резко увеличили покупки зарубежной недвижимости

Основная причина приобретения недвижимости за границей - это возможность иметь постоянное место отдыха в стране с теплым климатом, рассказал "Российской газете" руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

"Зачастую жилье в Болгарии, Греции, Черногории, на Кипре или даже в Египте дешевле, чем у нас в Сочи или Анапе. К тому же теплый сезон на юге Европы, на островах и в Африке длится практически круглый год в отличие от Черноморского побережья Краснодарского края. Поэтому люди и приобретают себе такую дальнюю дачу с прицелом, что приезжать туда на отдых комфортно в любое время года", - рассказывает Репченко.

Болгария сегодня самая популярная у россиян страна для покупки зарубежной недвижимости, подтверждают эксперты Финансового университета при правительстве РФ, которые по заказу "РГ" провели исследование по готовности россиян приобретать недвижимость за рубежом.

Россиян интересует жилье в Болгарии, Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории

По словам проректора Финуниверситета Алексея Зубца, помимо Болгарии, россиян интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Например, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии - в 2,5 раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории - почти в два раза.

А вот рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (всего 20 процентов), хотя ранее эта страна больше интересовала российских покупателей недвижимости. Спрос на жилье во Франции, Греции, Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился. Не вырос или упал спрос россиян на недвижимость в ближайшем зарубежье - в Казахстане, Азербайджане и на Украине.

Как полагают в Финуниверситете, коренным россиянам эти страны особо не интересны. Обычно покупают там жилье трудовые мигранты, которые прибыли в Россию на заработки. Но сейчас, видимо, они не планируют возвращаться на родину.

Но, с другой стороны, заметно оживился спрос на недвижимость в Армении и Грузии. Вполне возможно, как коренные россияне, так и выходцы из этих республик готовы вкладываться в приобретение там недвижимости с инвестиционными целями, в расчете на подъем экономики в этих государствах, а также для ведения бизнеса, подчеркивают в университете.

83 процента общего спроса на недвижимость за рубежом приходится на дома и квартиры. Как поясняет Олег Репченко, самый популярный формат - это апартаменты. Например, апартаменты в 100 квадратных метров на берегу Черного моря в Болгарии обойдутся примерно в 100 тысяч евро или 8 миллионов рублей. Квадратный метр здесь стоит примерно 1200 евро. Для сравнения: квадрат в Сочи может доходить до 3-5000 долларов.

Приобретение недвижимости за рубежом для дальнейшего извлечения из нее прибыли, как считает Репченко, россиянам не очень свойственно. Лишь довольно состоятельные люди имеют возможность покупать по несколько квартир на курортах и сдавать их туристам. Этим процессом нужно управлять, поэтому придется либо нанимать специально обученного человека и платить ему зарплату, либо самому постоянно бывать за границей. Иногда россияне приобретают гостиницы и организуют свой бизнес. Но редко, отмечает эксперт.