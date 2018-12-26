Российские ученые создали "умный" хлеб

Российские ученые из ЮУрГУ (вуз-участник проекта 5-100) разработали и запатентовали новый вид хлеба. Он "запрограммирован" так, чтобы поддерживать иммунитет человека, снижать риски сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Вся фишка "умного" продукта - в специальной добавке - фукоидане. Это полезное вещество добывают из бурых морских микроводорослей.

- Фукоидан выступает "перехватчиком" активных форм кислорода. А с ними, как известно, связывают и нарушения в работе иммунитета, и образование раковых клеток, и процессы старения, - говорит завкафедрой пищевых и биотехнологий ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Ирина Потороко. - То есть, это антиоксидант, который эффективно применяется для профилактики оксидативного стресса (окисления и повреждения клеток - прим. ред). Рекомендуемая доза для взрослого человека составляет 100 мг в сутки.

Ученые разработали технологию производства хлеба с этой важной добавкой: сделали так, чтобы ее полезные вещества не исчезли при высоких температурах в процессе выпечки. Выбрали подходящую муку, соль, дрожжи. В итоге "буханка" с "приправой" из водорослей осталась такой же вкусной и недорогой в производстве. Зато эффект для здоровья - увеличивается в разы. Разработчики уверяют: завтракая таким хлебом, вдобавок к антиоксидантам можно также получить необходимую "дозу" йода, кальция, селена, магния, витаминами группы D, А, K, С, Р.

- Хлеб с антиоксидантными свойствами имеет мощный профилактический эффект, позволяет предупредить развитие заболеваний, связанных с проблемой новообразований и нарушенным углеводным обменом. Например, сердечно-сосудистых патологий, - отмечает Ирина Потороко.

Кстати



"Запрограммированная" еда с четко заданным действием все чаще появляется в магазинах и аптеках. С помощью специальных продуктов уже можно предупредить болезни, которые входят в "зону риска" человека: от сахарного диабета до депрессии. Правда, эксперты предупреждают: не стоит воспринимать подобные новинки как панацею. Они могут стать дополнительным средством профилактики, но точно не единственным. К примеру, заядлому курильщику лучше все-таки бросить курить, а не надеяться на выпечку с антиоксидантами.