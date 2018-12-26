Закон Ростовской области от 25 декабря 2018 года № 72-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС Ростовской области) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 49 677 087,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 48 065 887,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 49 677 087,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Ростовской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Ростовской области на 2020 год в сумме 53 329 625,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 51 718 425,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 56 728 803,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 55 117 603,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области на 2020 год в сумме 53 329 625,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 56 728 803,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Ростовской области, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Ростовской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Ростовской области согласно приложению 1 к настоящему Областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Ростовской области согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.

Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета ТФОМС Ростовской области в пределах прогнозируемого общего объема, установленного статьей 1 настоящего Областного закона:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Ростовской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Областному закону.

Статья 5. Безвозмездные поступления в бюджет ТФОМС Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Областному закону.

2. Направлять бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Ростовской области на следующие цели:

1) средства ФОМС, передаваемые бюджету ТФОМС Ростовской области в виде субвенций, - на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования;

2) прочие межбюджетные трансферты, поступившие из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным за пределами территории Ростовской области, - на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС) в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас ТФОМС Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормированный страховой запас ТФОМС Ростовской области в размере 3 860 500,0 тыс. рублей на каждый год.

Указанные средства учитываются на лицевом счете получателя по учету средств обязательного медицинского страхования и предназначаются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы ОМС;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. ТФОМС Ростовской области ведется раздельный учет по направлениям расходования средств нормированного страхового запаса.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Ростовской области в 2019 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства субвенций, полученные в 2018 году из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2019 года;

2) по согласованию с ФОМС могут быть возвращены в 2019 году в доход бюджета ТФОМС Ростовской области в объеме, не превышающем остатка субвенции для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субвенций, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Ростовской области.

2. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Ростовской области остатки средств обязательного медицинского страхования, поступившие в бюджет ТФОМС Ростовской области (за исключением средств субвенций из бюджета ФОМС), образовавшихся по состоянию на 1 января 2019 года в связи с их неполным использованием, на завершение расчетов в 2019 году:

1) по дополнительному финансовому обеспечению реализации Программы ОМС в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) по финансовому обеспечению мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат, осуществляемых при расчетах за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объемах, предусмотренных в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, осуществляется ТФОМС Ростовской области за счет субвенций, предоставляемых из бюджета ФОМС, с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Ростовской области без внесения изменений в настоящий Областной закон в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить, что суммы возмещения затрат при расчетах за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, должны направляться в рамках проведения межтерриториальных расчетов, осуществляемых в виде межбюджетных трансфертов, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

5. Учитывать в сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Ростовской области на основании уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, получаемым в 2019 году из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, сверх утвержденных настоящим Областным законом доходов, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, и направлять их в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов без внесения изменений в настоящий Областной закон.

6. Установить, что средства, полученные медицинскими организациями на реализацию Программы ОМС, расходуются ими в соответствии с Соглашением о тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области.

7. Установить, что в ходе исполнения бюджета ТФОМС Ростовской области вправе:

1) перераспределять бюджетные ассигнования в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) осуществлять в порядке, установленном ТФОМС Ростовской области, изменения в показатели сводной бюджетной росписи в пределах общего объема бюджетных ассигнований между элементами вида расходов по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, группе и подгруппе вида расходов классификации расходов бюджетов.

8. Установить, что при возникновении страхового случая вне территории страхования (в другом субъекте Российской Федерации) медицинские услуги оплачиваются в порядке, установленном Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н.

Статья 8. Предоставление средств страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

1. Средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования предоставляются страховым медицинским организациям в соответствии с нормативом, предусмотренным договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - в размере 1 процента на каждый год от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

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