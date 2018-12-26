Селфи с пингвином

На белом континенте, где вечная мерзлота и практически нет жителей, проживающих на постоянной основе, российские туристы смогут воспользоваться услугами мобильной связи. Голосовые вызовы и мобильный интернет впервые станут доступны российским абонентам Tele2, приехавшим в Антарктиду.

Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги связи в международном роуминге на белом континенте. Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс - чилийские военные и их семьи. Однако сюда нередко заглядывают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.

Путешественники смогут позвонить из Вилья-лас-Эстрельяс в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги "Безлимитный интернет за границей". В декабре Tele2 пополнила список стран, где действует опция, Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика.

В Вилья-лас-Эстрельяс зимой проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше 6 лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и даже сувенирный магазин.

"Существенная часть абонентов Tele2 - это молодая и активная аудитория, которая любит необычные путешествия, зачастую в экстремальных условиях. Антарктида - одно из наиболее экзотических направлений среди наших роумеров. И теперь абоненты Tele2 смогут не только отправить открытку с местной почты, но и поделиться фотографиями, пообщаться с родными находясь на самом краю земли”, - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор "Tele2 Москва".