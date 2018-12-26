Закон города Севастополя от 25 декабря 2018 года № 466-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 25 декабря 2018 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 46 138 421,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 31 127 184,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 47 738 421,0 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 1 955 720,3 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2019 год в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 55 474 412,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 39 327 233,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 57 014 933,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 663 479,9 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 0,0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2020 год в сумме 1 540 520,4 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 35 795 964,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 19 408 287,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 38 831 816,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 360 721,4 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 0,0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2021 год в сумме 3 035 851,3 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Севастополя и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Севастополя по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2019 год в сумме 1 958 545,5 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 1 920 172,6 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 1 962 376,5 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на социальную государственную поддержку семей и детей:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя:

1) на 2019 год в сумме 7 836 123,8 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 15 917 641,2 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 1 893 160,3 тыс. рублей.

7. Установить размер резервного фонда Правительства Севастополя:

1) на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Севастополя:

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя в части:

1) налоговых доходов по установленным настоящим Законом нормативам от:

а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;

б) налога на доходы физических лиц;

2) неналоговых доходов по нормативу 100 процентов в части:

а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

б) сумм конфискаций, компенсаций и иных средств, в принудительном порядке изымаемых в доход бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в соответствии с федеральным законодательством, законодательством города Севастополя и решениями судов;

в) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального бюджетного законодательства и бюджетного законодательства города Севастополя (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя), а также денежных взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

е) денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального законодательства и законодательства города Севастополя о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

ж) денежных взысканий (штрафов), налагаемых на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за нарушения, предусмотренные Законом города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС "Об административных правонарушениях";

з) денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

2. Утвердить нормативы отчислений от налоговых доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2019 год в сумме 71 769,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 70 187,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 72 389,1 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2020 год в сумме 14 037,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 14 477,8 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей внутригородских муниципальных образований города Севастополя для осуществления органами местного самоуправления в городе Севастополе указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2019 год в размере 2,35150;

2) на 2020 год в размере 2,17466;

3) на 2021 год в размере 2,15590.

Статья 7

1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя" в сфере благоустройства:

1) на 2019 год в сумме 364 633,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 253 471,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 263 610,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в части 1 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя":

1) на 2019 год в сумме 1 763,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 1 763,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 1 763,0 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение указанных в части 3 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий муниципальных образований по вопросам местного значения, определенных законами города Севастополя, согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя:

1) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

а) на 2019 год в сумме 1 863 938,2 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 1 935 573,1 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 2 012 188,6 тыс. рублей;

2) бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации:

а) на 2019 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 2 530,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 2 550,0 тыс. рублей.

Статья 10

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями в соответствии с их учредительными документами, устанавливается исполнительным органом государственной власти города Севастополя, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Севастополя, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение.

Статья 11

Установить, что:

1) индексация заработной платы работников государственных учреждений города Севастополя, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", составляет:

а) с 1 октября 2019 года - 4,3 процента;

б) с 1 октября 2020 года - 3,8 процента;

в) с 1 октября 2021 года - 4,0 процента;

2) индексация размеров должностных окладов лиц в соответствии с замещаемыми ими государственными должностями города Севастополя, размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы города Севастополя, должностных окладов (ставок заработной платы) лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы города Севастополя, в государственных органах города Севастополя составляет:

а) с 1 октября 2019 года - 4,3 процента;

б) с 1 октября 2020 года - 3,8 процента;

в) с 1 октября 2021 года - 4,0 процента.

Статья 12

1. Установить, что в соответствии со статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, могут предоставляться субсидии, в том числе гранты, определенные частями 2, 3 и 4 настоящей статьи.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае:

1) возмещения разницы между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения и пассажирских перевозок;

2) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в городе Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;

3) выполнения юридическими лицами, предоставляющими услуги по содержанию жилых помещений многоквартирных домов, мероприятий в рамках государственных программ;

4) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", Государственным унитарным предприятием Севастополя "Севавтотранс", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севастопольский морской порт" расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя";

5) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севтеплоэнерго" и Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Водоканал" расходов в рамках реализации мероприятий государственных программ города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя" и "Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе";

6) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя";

7) оказания государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя";

8) выполнения юридическими лицами мероприятий в рамках государственной программы города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе";

9) возмещения, в соответствии с законодательством города Севастополя, затрат транспортным организациям в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Севастополе:

а) Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан наземным электротранспортом;

б) Федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

в) Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севастопольский морской порт" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан морским транспортом;

г) организациям автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;

д) транспортным организациям, предоставляющим специальные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан "Социальное такси";

10) возмещения работодателям затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и на другие аналогичные расходы;

11) возмещения индивидуальным предпринимателям затрат на содействие трудоустройству незанятого гражданина по направлению органов службы занятости на созданные дополнительные рабочие места и на другие аналогичные расходы;

12) возмещения работодателям части затрат, связанных с выплатой заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в свободное от учебы время;

13) компенсации за предоставление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, негосударственным организациям (индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

14) возмещения негосударственным организациям затрат, связанных с обеспечением отбора и передачей документов в упорядоченном состоянии, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, в архив, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя";

15) финансового обеспечения и (или) возмещения затрат Акционерному обществу "Корпорация развития Севастополя" на организационное обеспечение инвестиционной деятельности в рамках реализации государственной программы города Севастополя "Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе";

16) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на содействие развитию молодежного предпринимательства посредством создания и обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе";

17) возмещения работодателям части затрат, связанных с выплатой заработной платы направленным на стажировку студентам и выпускникам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и их наставникам.

3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в порядке, установленном Правительством Севастополя, предоставляются в случае:

1) обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям;

2) обеспечения условий деятельности некоммерческих организаций, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя к социально ориентированным некоммерческим организациям, в рамках государственных программ;

3) оказания государственной поддержки Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" на обеспечение текущего содержания здания Константиновской батареи и прилегающей территории и обеспечение мер безопасности в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя";

4) организации государственной или иной службы севастопольского казачества;

5) реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" Некоммерческой организацией "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства", Некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе", Некоммерческой организацией "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе";

6) обеспечения деятельности Некоммерческой организации "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" и проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов указанной организацией;

7) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Севастополь" на развитие профессионального спорта в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе";

8) оказания государственной поддержки Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" города Севастополя в реализации государственных задач в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе"

9) материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в рамках государственной программы города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе";

10) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя";

11) оказания государственной поддержки общественным организациям ветеранов, осуществляющим деятельность в городе Севастополе;

12) возмещения Адвокатской палате города Севастополя расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи;

13) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Севастопольский Дом ветеранов" в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе".

4. Гранты в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя".

5. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Севастополя, в том числе при предоставлении субсидий за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет города Севастополя из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

6. Размер субсидий из бюджета города Севастополя, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Севастополя, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета города Севастополя, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

Статья 13

Утвердить перечень объектов, по которым осуществляются бюджетные инвестиции и предоставление государственным бюджетным учреждениям города Севастополя субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Севастополя, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета:

1) в 2019 году согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет города Севастополя в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

2. Установить, что подлежат возврату в бюджет города Севастополя средства:

1) в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям в целях финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ);

2) в объеме остатков субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых в установленном порядке не подтверждена необходимость их направления на те же цели в 2020 году.

3. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств города Севастополя обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя, непрограммных направлений расходов бюджета города Севастополя, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного возврата бюджетных средств, предоставления отчетности.

4. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в соответствии с решениями руководителя финансового органа города Севастополя без внесения изменений в настоящий Закон является перераспределение бюджетных средств, утвержденных настоящим Законом, в случае:

1) перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета города Севастополя, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;

2) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств, для перечисления в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов бюджету города Севастополя из федерального бюджета;

3) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, в том числе на вновь вводимые, видами (группами, подгруппами) классификации расходов бюджета, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

4) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ города Севастополя за счет бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений;

5) фактического получения в процессе исполнения бюджета города Севастополя безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, и направления их на расходы в соответствии с целевым назначением.

Статья 15

1. Установить, что в расходах бюджета города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Севастополя, и других денежных выплат гражданам, проживающим на территории города Севастополя.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки.

4. Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,77 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета города Севастополя, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, - в пределах размеров, установленных соответствующими федеральными нормативными правовыми актами.

Статья 16

Установить, что расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в городе Севастополе осуществляются Аппаратом Законодательного Собрания города Севастополя и Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя с последующим возмещением соответственно Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, перечисляемых главным администраторам доходов бюджета города Севастополя - Аппарату Законодательного Собрания города Севастополя и Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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