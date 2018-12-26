Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ

Уменьшение мировых цен на "черное золото" не повлияет на доходы федерального бюджета, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что даже если за баррель нефти будут давать меньше 40 долларов, Россия накопила за текущий год хороший резерв. В Фонд национального благосостояния будет направлено 4,2 триллиона рублей.

Также первый вице-премьер отметил, что при мировой стоимости "черного золота" в 40-50 долларов добыча сланцевой нефти в США будет нерентабельной, так что на таком уровне цены навряд ли долго продержатся.