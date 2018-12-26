Сирию могут вернуть в Лигу арабских государств

Государства-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) рассматривают возможность возвращения в эту организацию Сирии, когда-то стоявшей у ее истоков создания, но исключенной оттуда в 2011 году. Об этом 26 декабря сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что в 2019 году, в определенный момент президента Сирии Башара Асада пригласят на переговоры о возвращении Дамаска в ЛАГ.

При этом США настроены против такого шага и оказывают давление на Саудовскую Аравия и Египет, чтобы помешать возврату Сирии.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году, так как члены организации сочли, что применение Дамаском насилия против манифестантов неприемлемо.

В середине декабря Арабский парламент (утвержденная ЛАГ структура, которая должна способствовать формированию общеарабской политики) уже призвал вернуть Сирию в ЛАГ. Предполагается, что эту идею поддерживает и президент Судана Омар Башир, который на днях посетил Дамаск, став первым главой страны-члена ЛАГ, официально прибывшим в Сирию.