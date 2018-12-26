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26.12.2018 15:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу

Текст: Данила Жиляев

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера продолжит карьеру в чемпионате России. Как утверждает Чемпионат.com, у итальянского специалиста есть реальный шанс возглавить один из клубов РПЛ.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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По данным источника, речь идет об "Оренбурге". Отмечается, что приход Карреры будет вероятен, если за трансферную работу клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, с которыми Массимо уже сотрудничал в "Спартаке". Предполагается, что в случае назначения в "Оренбург" зарплата Карреры составит 1 миллион евро в год.

На данный момент команду возглавляет Владимир Федотов. Под его руководством оренбуржцы, вернувшиеся в этом сезоне в РПЛ, занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги после 16 туров.

Карреру же российские любители футбола знают по весьма успешной работе в "Спартаке". Придя в клуб ассистентом главного тренера, Массимо вскоре сам возглавил "красно-белых" и в первый же сезон привел их к долгожданному чемпионству, а затем помог команде выиграть Суперкубок России. После этого, правда, результаты команды пошли на спад, и минувшей осенью итальянец был уволен.

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