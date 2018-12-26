СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера продолжит карьеру в чемпионате России. Как утверждает Чемпионат.com, у итальянского специалиста есть реальный шанс возглавить один из клубов РПЛ.

По данным источника, речь идет об "Оренбурге". Отмечается, что приход Карреры будет вероятен, если за трансферную работу клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, с которыми Массимо уже сотрудничал в "Спартаке". Предполагается, что в случае назначения в "Оренбург" зарплата Карреры составит 1 миллион евро в год.

На данный момент команду возглавляет Владимир Федотов. Под его руководством оренбуржцы, вернувшиеся в этом сезоне в РПЛ, занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги после 16 туров.

Карреру же российские любители футбола знают по весьма успешной работе в "Спартаке". Придя в клуб ассистентом главного тренера, Массимо вскоре сам возглавил "красно-белых" и в первый же сезон привел их к долгожданному чемпионству, а затем помог команде выиграть Суперкубок России. После этого, правда, результаты команды пошли на спад, и минувшей осенью итальянец был уволен.