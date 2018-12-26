СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича

Украина передаст в ведение Константинопольскому патриархату порядка 11 монастырей и храмов, а также усадьбу экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", которая находится на территории монастыря. Об этом сообщает 26 декабря новостной портал "Вести-Украина" со ссылкой на свой источник, который видел приложение к договору о сотрудничестве, подписанному патриархом Константинопольским Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко 3 ноября в Стамбуле.

В числе передаваемых религиозных учреждений - Киево-братский Богоявленский монастырь (в Киево-Могилянской академии), заложенный в 16 веке Константинопольским патриархом Иеремией; Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь в Киеве; Межигорский Спасо-Преображенский монастырь в селе Ново-Петровцы Киевской области - на его территории расположена и резиденция экс-президента Януковича, а также ряд других. Значительное число этих объектов принадлежат УПЦ МП или находятся у нее в аренде.

Передача недвижимости находится под контролем администрации украинского президента. При этом все перечисленные в списке объекты находятся в собственности либо церкви, либо государства, и при передаче их могут возникнуть определенные сложности, так как подобное противоречит конституции Украины. Однако юристы полагают, что препятствие может быть обойдено на основании закона 5309 о переименовании церкви. После этого могут возникнуть препятствия при заключении нового договора о праве пользования или аренды. Например, Рада может принять закон, согласно которому "представители страны-агрессора" лишатся права арендовать недвижимость на территории Украины.