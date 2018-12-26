Под Новый год "СОЮЗ" приехал в Гродно к лучшей учительнице начальных классов Союзного государства

Рабочий день учительницы начальных классов Ирины Гречко начинается в 6 утра, со звонком будильника. В 7.30 она уже в школе: приходит пораньше, чтобы успеть подготовиться к занятиям, ведь переменки хочется посвятить не бумажной работе, а играм и беседам с учениками. А после обеда педагог зачастую спешит в университет, где делится опытом уже со студентами.

Но в канун Нового года молодую учительницу ждал приятный сюрприз: привычный ход вещей нарушили корреспонденты "СОЮЗа", приехав в среднюю школу № 31 города Гродно, чтобы вручить Ирине Викторовне золотой жетон "215 лет Пушкину А.С." - награду от нашей газеты и приятный бонус к победе на конкурсе учителей начальных классов на лучший урок о Союзном государстве. Необычный подарок оказался с секретом: прочитать цитату поэта на золотой "копеечке" можно лишь с помощью специальной лупы с подсветкой. От этого процесс разглядывания награды превратился в еще одно захватывающее совместное приключение для педагога и ее учеников!

...В кабинете 2 "Д" класса к празднику уже готовы. Повсюду новогодняя мишура, яркие картинки с рождественскими персонажами, бумажные снежинки и сразу две нарядные елки. Но малыши сосредоточены над тетрадками: урок математики, признаются по секрету, один из самых любимых. Лучше, говорят, только физкультура. Ирина улыбается:

- Математика и мой любимый урок. Видимо, именно поэтому все хорошие результаты мои ученики показывают именно по математике. Мне кажется, к чему душа у педагога лежит, в том предмете он сможет больше замотивировать своих учеников. А еще дети понимают, что, когда пойдут в магазин, математика им прямо там и пригодится. В то время как письмо в начальной школе сложно дается, это очень кропотливая работа. К тому же многие малыши уже увлечены гаджетами и социальными сетями... Вот на классном часе я предложила написать детям из России бумажное письмо - пытаемся наладить такую необычную для сегодняшних ребят переписку.

Второклашкам будет что обсудить с российскими сверстниками, ведь урок о Союзном государстве именно в их классе жюри признало лучшим. К теме дружбы между людьми из двух стран молодая учительница Ирина Гречко подошла по-философски: "Возьмите один прутик. Можете его сломать? Легко. А если взять связку? Теперь уже нет. Так и с людьми: чем больше у нас похожести, тем крепче наша дружба, а иметь настоящего друга - это великое счастье". Педагог с гордостью добавляет, что без старательной работы ее учеников ничего бы не вышло. Получив свою награду, Ирина попросила нас помочь наградить и ее соавторов, которые с нетерпением ждали торжественного момента. Каждому из малышей вручили именной значок.

Ирина с гордостью говорит, что без старательной работы ее учеников ничего бы не вышло

- Мы очень старались, чтобы наша учительница победила! Очень долго готовились, поэтому и выиграли, - с серьезным видом рассказывают нам второклассники и показывают книгу стихов о дружбе и друзьях. Это память о конкурсе: мама одной из учениц красиво оформила 18 стихотворений, которые школьники выучили наизусть. Здесь и знакомые строчки из Агнии Барто и Самуила Маршака, и современные авторы. Что-то дети выбирали сами, а что-то предлагала педагог. Дело привычное. Ребята рассказывают о своих трудностях, помогают педагогу управиться с малышами, собирают тетрадки и даже участвуют в поиске упавших карандашей и ручек...

Корреспонденты "СОЮЗа" вручили Ирине Гречко золотой жетон "215 лет Пушкину А.С.". Фото: Владимир Шлапак

Ирина родилась на Украине, но вскоре родители переехали в белорусский городок Иваново Брестской области. В школьные годы подумывала стать экономистом, а в итоге решила пойти в педагоги и выбрала Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы. Сегодня наша собеседница не сомневается, что все сделала правильно:

- Экономика - не мое. Просто не смогла бы работать с бумагами. Я человек общительный, мне нужны впечатления. А у нас каждый день нужно проявлять творчество во всем - в общении с родителями, с детьми, с администрацией. На уроках мы и вовсе творим и вытворяем. Конечно, в рамках методики наших предметов, но есть возможность пробовать новые идеи, новые технологии.

В гродненском вузе Ирина Гречко не только окончила магистратуру, но уже третий год сама учит студентов методике преподавания русского языка и чтения в начальной школе.

- Мои родители работают на заводе, и мама шутила, что есть три причины стать учителем - июнь, июль и август. Но я пошла в педагогику все же по другой причине - благодаря своей учительнице по русскому языку и литературе Елене Павловне Ильющенковой.

Она была для меня идеалом настоящего учителя, стильной, умной, воспитанной и образованной женщины.

Смогла показать профессию педагога с лучшей стороны. А еще для Ирины было важно доказать, что учителя не такие уж серые мышки с пучком волос на голове, как их принято показывать по телевизору. Напротив - это жизнерадостные и творческие люди.

Сложно ли работать в школе? Наша собеседница с ходу подтверждает: безусловно! Немало трудностей с детьми и их родителями, но, похоже, многое зависит еще и от того, как ты настроен. Ирине с родителями учеников повезло, говорит, это видно и по детям - они хотят учиться.

Но и за пределами школы тоже есть жизнь, улыбается наша собеседница. Поэтому девушка успевает сходить в бассейн или театр, прогуляться по улочкам старого города. Можно провести вечер за творчеством из бумаги: навыки учителя начальных классов делать всевозможные поделки переросли в хобби, в результате которого появляются бумажные сундучки и шкатулки. Или с удовольствием провести время за томиком любимого Достоевского, хотя, улыбается Ирина, чаще все же приходится читать детские рассказы по литературному чтению.