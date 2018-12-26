Суд запретил использовать в брендах советскую аббревиатуру

Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ Роспатента индивидуальному предпринимателю Сурену Саркисяну в регистрации товарного знака со словесным элементом "СССР".

Патентное ведомство ранее отказало предпринимателю в регистрации товарного знака в отношении табачных товаров, а также услуг по рекламе офисной службы. Изначально Роспатент отказал предпринимателю в госрегистрации на основании того, что "словесное обозначение противоречит общественным интересам и способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их производителя".

Словесный элемент "СССР" является аббревиатурой названия бывшего государства, правопреемником которого стала Россия. Представитель Роспатента в суде отметил, что "ввиду этого усматривается намерение заявителя необоснованно воспользоваться достоянием истории и репутацией всего государства".

Суд согласился с доводами ведомства в том, что "большая часть граждан РФ исторически и ментально связана с бывшим названием государства, и прекращение его существования не означает прекращение восприятия данной аббревиатуры в качестве названия государства, в частности, при указании его на товаре".

В постановлении суда отмечено, что "обозначение "СССР" приобрело статус общественно значимого наименования, использование которого должно осуществляться в РФ при повышенном контроле со стороны общества". По мнению суда, индивидуализация товара аббревиатурой "СССР" наделяет его необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка.