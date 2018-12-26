The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ

Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.

Журналист The Times встретился с бойцами этих подразделений. По их словам, батальон "Шейх Мансур", возглавляемый Муслимом Чеберлоевским и дислоцированный недалеко от Мариуполя, находится в составе созданного в 2014 году так называемого "Украинского добровольческого корпуса".

Эта военизированная незаконная структура - боевое крыло украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). По информации британского журналиста, некоторые боевики, находящиеся в составе этого батальона, обучались боевым действиям в лагерях ИГИЛ.

Второй батальон, который возглавляет Адам Осмаев, назван в честь Джохара Дудаева. Многие из членов батальонов находятся на Украине с конца 2013 года.