Трамп посетил военных, несущих службу в Ираке

Дональд и Меланья Трамп прибыли в Ирак с необъявленным визитом, передает ТАСС. Глава Белого дома повстречался там с военнослужащими.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", - уточнили в пресс-службе Белого дома.

О других встречах президента США в Ираке не сообщается. При этом Fox News цитирует заявление Трампа о том, что в его планы не входит сокращение воинского контингента в этой ближневосточной стране.