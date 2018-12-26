Ученые: Набранный в Новый год вес сохраняется до следующих праздников

В рамках исследования с участием около 500 тысяч человек ученые выяснили, что приобретенный за праздники лишний вес у большинства людей не уходит до следующего Нового года. Об этом сообщают аналитики Здравоохранительного бюро RAND.

Наблюдая в течение четырех лет за питанием и расходами добровольцев, специалисты заявили, что 40 процентов семейного бюджета в ноябре-декабре тратится на еду (в остальные месяцы эти траты сокращаются почти в два раза). Параллельно идет и набор веса.

Так, за новогодние праздники люди толстеют, в среднем, на 0,2 килограмма.​​​ А это больше половины лишнего веса, приобретенного за год, отметили исследователи. В частности, прирост веса в новогодние каникулы составлял от 60 до 70 процентов годового прироста.

Причем переход после праздников на привычный режим питания от появившегося лишнего жира не избавлял - вес сохранялся вплоть до следующих новогодних каникул. Таким образом, за четыре года наблюдений добровольцы потолстели на несколько килограммов.

- Определенно, людям, не желающим довести себя до ожирения, стоит пересмотреть свое новогоднее питание, - заключили аналитики.