Ушел в отставку "главный антиэкстремист" полиции

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев вчера подтвердил информацию о том, что руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал рапорт об отставке. В начале декабря в прессе появились данные о предстоящем увольнении высокопоставленного полицейского, но публиковались они со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Это чисто кадровые вопросы, которые находятся в практическом исполнении", - ответил Владимир Колокольцев на вопрос о том, действительно ли генерал-майор Валиулин покинул свой пост.

Рапорт подан, но увольнения с подобных постов происходят только по указу президента России

Слова министра обозначают, что рапорт подан, но так как с таких высоких должностей в силовых ведомствах все назначения происходят только указом президента, фактически полицейский еще не уволен.

Антиэкстремистский главк является одним из ключевых подразделений центрального аппарата МВД. Его сотрудники как занимаются кабинетной работой, так и ловят преступников непосредственно "на земле". Согласно данным с сайта МВД, главк осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму. Кто сменит Тимура Валиулина на этом посту, пока неизвестно. На сайте МВД в разделе руководителя главка до сих пор значится его имя.

Тимур Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2012 год проходил службу в московской полиции, где с 2008 по 2012 год возглавлял Центр по противодействию экстремизму московского главка. В 2012 году был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД.