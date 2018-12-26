Полиция Берлина проверяет связь между повреждением участка железнодорожного полотна возле станции городской электрички Карлсхорст и найденными неподалеку вещдоками, которые могут свидетельствовать о возможной подготовке теракта, к счастью, не состоявшегося.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах Германии, серьезные неполадки обнаружил оператор "Немецких железных дорог" на пути следования поездов в направлении Франкфурта-на-Одере. Еще в воскресенье там были зафиксированы серьезные повреждения стального троса и контактного провода. Из-за ЧП пришлось временно закрыть движение на участке между станциями Карлсхорст и Вульхайде, а также пустить в обход три междугородних линии. Лишь спустя полтора часа маршрут был восстановлен. Когда полиция начала осматривать местность, то выяснилось, что неисправностями дело не ограничилось.

Неподалеку неизвестные злоумышленники оставили "некоторые улики, свидетельствующие о террористической угрозе", пишет газета. Среди них - так называемый "флаг" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и в ФРГ). Вокруг также были разбросаны около шестидесяти листовок с надписями на арабском языке. Их содержание следователи не разглашают. К происшествию они отнеслись со всей серьезностью. О теракте власти пока не говорят, но осторожно признают "политическую подоплеку" этого дела. Сейчас спецслужбы проверяют, есть ли в нем какая-то связь с октябрьским инцидентом в Баварии, где едва не произошло крушение междугороднего скоростного поезда, следовавшего из Нюрнберга в Мюнхен. Неизвестные растянули на рельсах стальную проволоку, в результате состав получил серьезные повреждения. Лишь по случайности обошлось без жертв.