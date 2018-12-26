В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.

Как сообщает РИА Новости, полицейские из немецкого города Цетель были немало удивлены, когда, прибыв по вызову, увидели на пороге дома сердитого 9-летнего мальчика. Объясняя сотрудникам правопорядка свое недовольство, ребенок показал им список подарков, который он хотел получить, и тот набор, что лежал под елкой.

Стражам порядка пришлось успокоить ребенка. Они объяснили, что Санта-Клаус уже далеко не молод и мог перепутать подарки.