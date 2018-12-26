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Рубрика: В мире

Останутся на Апеннинах

В Италии создадут отдельное кладбище для мигрантов
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
На Апеннинах построят первое международное кладбище для безымянных беженцев, которые погибают в Средиземном море, так и не добравшись до заветного итальянского берега.
Для мигрантов, погибших на пути в ЕС, итальянские власти выделят отдельное кладбище. Фото: REUTERS Для мигрантов, погибших на пути в ЕС, итальянские власти выделят отдельное кладбище. Фото: REUTERS
Для мигрантов, погибших на пути в ЕС, итальянские власти выделят отдельное кладбище. Фото: REUTERS

Проект, который задумывался еще пять лет назад, после крушения у берегов Лампедузы (Сицилия) судна с 368 иммигрантами на борту, стал обретать форму и конкретное содержание. Накануне в итальянской Тарсии (область Калабрия) стартовали работы по созданию гигантского памятника под открытым небом. Кладбище будет названо в честь трехлетнего Айлана Курди, сирийского мальчика, который утонул во время попытки вместе с семьей бежать в Грецию и чье мертвое тело было найдено на пляже в Турции. Маленький сириец стал символом гуманитарной трагедии под названием "иммиграция", с которой Европа не может справиться на протяжении долгих лет.

Фото: РИА Новости
Зачем западным странам удерживать сирийских беженцев на своей территории

Как рассказал автор идеи - президент движения "Гражданские права" Франко Корбелли, структура, под которую были выделены 220 тысяч евро из регионального бюджета, расположится на земельном участке размером 28 тысяч кв. метров в символическом месте. Кладбище будет построено на холме, по соседству с бывшим и самым крупным концентрационным лагерем Феррамонти, который во времена Второй мировой войны являлся не только местом заключения, но, как ни странно, олицетворением гуманности - ни один из его трех тысяч обитателей ни разу не подвергался насилию, все они умирали в его стенах естественной смертью.

"С постройкой международного кладбища будет навсегда устранена несправедливость в отношении этих тел, безликих и безымянных, захороненных под порядковым номером на множестве мелких кладбищ в Калабрии и Сицилии. Родственники погибших до сегодняшнего дня не знали, где их искать и на какую могилу нести цветы", - подчеркнул мэр города Тарсия Роберто Амерузо, отметивший, что с помощью этого проекта его создатели хотят послать в мир, который сейчас находится под угрозой безжалостного терроризма, сигнал о надежде.

В мире Европа Италия Беженцы в Европе
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