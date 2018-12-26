В Китае полиция арестовала убийцу восьми пешеходов

В восточной китайской провинции Фуцзянь полиция города Лунян задержала 48-летнего безработного местного жителя, который угнал автобус и умышленно въехал на нем в группу пешеходов.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще 22 - получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших и погибших нет иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Гуанчжоу Виктор Пашков.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что у задержанного возник конфликт с местным служащим жилищного комитета, пришедшим к нему домой. После этого вооруженный ножом мужчина напал на людей и угнал автобус. Мотивом преступления названа "старая обида" на чиновника.