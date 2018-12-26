В Москве появится дом с голландским фасадом и берлинскими планировками

На территории жилого комплекса "ЗИЛАРТ" идет строительство дома, в проектировании разных секций которого приняли участие четыре архитектурных бюро - три европейских и одно российское. Архитектурный проект перекликается со знаменитыми жилыми зданиями "Наше сердце" и "Корабль" в Амстердаме, а также неоклассическими домами Берлина.

Дом №17 возводится в рамках второй очереди "ЗИЛАРТа", расположенного в Даниловском районе, недалеко от центра столицы. Здесь формируется новое урбанистическое пространство, где воплощаются самые передовые архитектурные тренды. Современные жилые здания возводятся по новейшим строительным технологиям согласно авторским проектам известных российских и западных архитектурных бюро.

Тем не менее, даже на этом фоне семнадцатый дом считается особенным. Эксперты называют его "экспериментом в сотрудничестве", так как в результате работы международной команды архитекторов, где каждое бюро спроектировало свою секцию здания, получилось оригинальное, но гармоничное сочетание разных типов материалов и отделки фасадов. Проект совмещает европейские и российские архитектурные подходы и стили в рамках пространства одного двора.

Все архитектурные решения в "ЗИЛАРТе", созданные в рамках единого дизайн-кода, дополняют друг друга, а в итоге на 65 гектарах создается новая привлекательная городская среда, которая в Москве в целом должна прийти на смену стандартным районам массовой застройки.

Дом №17 в "ЗИЛАРТе" представляет собой комплекс из четырех секций разного архитектурного характера. Секция "Амстердам" от архбюро SVESMI, спроектированная в традициях голландской архитектурной школы, отличается богатством деталей и причудливостью линий, с пластичными композициями из красного кирпича. Главный элемент фасада "Амстердама" - многогранный эркер, как считают архитекторы, сделает квартиры более светлыми, а пространство комнат зрительно увеличится.

"Амстердам", как предполагается, будет виден издалека в перспективе улиц - его трехмерный фасад с глубоким рельефом рассчитан как на восприятие с удаленного расстояния, так и на разглядывание с небольшой дистанции. При этом теплый кирпичный цвет фасада будет напоминать традиционные московские дворики.

В архитектурном бюро Wowhaus подчеркнули клубный характер своей секции, выполненной в формате кирпичного "клубного" дома. Окна выходят на пешеходную улицу Татлина с высаженными деревьями, кустарниками и цветниками и в благоустроенный внутренний двор. Общий подход к планировкам - функциональность. Архитекторы ориентировались на запросы молодых горожан, которые предпочитают дома с особым характером и удобным расположением, но для которых не менее принципиален вопрос цены.

Немецкое архитектурное бюро MOSSINEpartners, в свою очередь, спроектировало свою часть дома в стиле неоклассической берлинской архитектуры, в частности, решетки окон здесь будут оформлены в современной европейской традиции. В этой секции часть квартир будет иметь видовые характеристики. Надо заметить, что большинство квартир в доме №17 имеют двустороннюю ориентацию: их окна обращены как минимум на две стороны света.



Буквально через улицу от дома №17 протянется центральный пешеходный бульвар Братьев Весниных. На бульваре будет кипеть жизнь - здесь откроются арт-галереи и концертный зал, в музейном центре "Эрмитаж - Москва" будут выставляться коллекции современного искусства. На первых этажах домов вдоль бульвара разместятся объекты стрит-ритейла: бутики, пекарни, фреш-маркеты, кафе и рестораны.

Набережная Марка Шагала с собственным причалом появится в жилом комплексе уже в следующем году и обещает стать любимым местом отдыха москвичей. А прогуляться по полюбившемуся всем парку "Тюфелева роща" можно уже сейчас - недавно в парке установили 12-метровую елку!

В новогодние праздники квартиру бизнес-класса в жилом комплексе "ЗИЛАРТ" можно приобрести с выгодой до миллиона рублей. Таким образом, декабрь - самый подходящий месяц для приобретения квартиры в "Лучшем проекте комплексной застройки" с "Лучшей концепцией благоустройства и инфраструктуры" по версии надежной премии в сфере недвижимости Urban Awards 2018.