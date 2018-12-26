В преддверии Нового года в интернете возросло число лотерей и розыгрышей, которые якобы "гарантируют" крупные суммы денег, смартфоны, бытовую технику, путешествия, предупреждает Роскачество и эксперты по безопасности компании Group-IB.

Например, создатели фейковых ресурсов, маскирующихся под государственные онлайн-сервисы и промо-сайты популярных браузеров, обещают посетителям вознаграждение, достигающее 200 тысяч рублей. Для того, чтобы его "заработать", необходимо сделать несколько взносов: минимальная сумма - 350 рублей, максимальная - 1700 рублей.

Но чаще всего конкурсы выглядят куда убедительнее, поэтому стоит основательно подойти к их проверке. Роскачество и Group-IB подготовили список рекомендаций, как не попасться на удочку мошенников. Для начала, важно проверить законность конкурса. Как известно, закон запрещает проведение азартных игр в интернете. Затем стоит оценить свои шансы. Скорее всего, участнику повезет больше в конкурсе небольшой компании. Поэтому стоит обратить внимание на более мелкие, нишевые конкурсы а соцсетях. Выиграть приз там обычно проще.

Еще один важный момент: нужно уточнить, покрывает ли заявленный приз все расходы - например, если есть шанс выиграть путешествие, надо узнать, что именно входит в путевку и придется ли доплачивать. Бывает так, что в качестве приза разыгрывается бесплатное проживание, но нет рейсов по данному направлению. Или участник выигрывает приз, но, чтобы его доставили по месту назначения, приходится заплатить немалую сумму. А иногда приз и вовсе не доходит до победителя - это обычный лохотрон.

Еще одна ловушка заключается в том, что, участие в конкурсе подразумевает рекламную подписку. После конкурса придется стать обладателем большого количества рекламного контента.

В целом, перед тем, как участвовать в конкурсе, надо убедиться в том, что сайт реальный, а не фишинговый - специально разработанный с целью похищения личный данных пользователя. Для этого надо обратить внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое: если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше покинуть сайт. И не стоит доверять плохо работающим сайтам. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам в публикациях, посвященным скидкам и делиться персональными данными.