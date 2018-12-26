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26.12.2018 18:02
Рубрика: Общество

Не дали прикурить

В России перестанут продавать сигареты
Текст: Марина Гусенко
В России может прекратиться продажа сигарет после 2050 года. Об этом идет речь в новом проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, рассказали "Российской газете" в минздраве.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Новая версия антитабачной концепции подготовлена ведомством по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как уточнили в минздраве, проект концепции не предусматривает повышение возраста потребления табака. Ее основная цель - постепенное снижение потребления табака среди населения к 2050 году, а дальше - рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота. Такое развитие событий позволит максимально снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.

Многие мероприятия, предусмотренные проектом документа, будут реализованы в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", в том числе программы по отказу от курения.

Россия будет вынуждена "заморозить" свои акцизы на всю табачную продукцию до 2024 года

Краткосрочная цель минздрава - до 2025 года снизить количество курящего населения на пять процентов, до 25 процентов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас концепция направлена на согласование в министерства и ведомства.

Тем временем в России могут "заморозить" акцизы на табачную продукцию до 2024 года, при том, что рост акцизов и стоимости сигарет считается в мире одним из наиболее действенных способов заставить население курить поменьше.

Как стало известно "РГ", с 1 января 2019 года вступит в силу решение Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в решение Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года, по которому переносятся сроки вступления в силу техрегламента на табачную продукцию в Республике Армения. В России такой техрегламент уже действует. Он требует, чтобы "страшные" картинки занимали не менее 50 процентов упаковки сигарет с обеих сторон, запрет на надписи, вводящие потребителей в заблуждение, раскрытие состава табачных изделий и многое другое.

Тем не менее решение, принятое для Армении, отразится и на России.

Фото: depositphotos.com
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Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян направил письмо в адрес председателя комиссии ЕЭК Тиграна Саркисяна, которое гласит, что при условии продления сроков вступления в силу техрегламента Армения готова согласовать ставки акциза в размере 35 евро к 2024 году.

"Это означает, что в страны ЕАЭС в очередной раз будет направлено на внутригосударственное согласование Соглашение о принципах ведения налоговой политики на табачную продукцию, которое противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Ни одно государство - член ЕАЭС, в том числе Россия, не сможет повысить акцизы выше установленного порога в 35 евро на 1000 сигарет к 2024 году", - пояснил "РГ" член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. На 2019 год акцизы в России составят примерно 33,3 евро. После чего они фактически перестанут расти в течение пяти лет, если соглашение будет подписано, добавил он.

Более полумиллиона человек ежегодно умирают в Евразийском регионе из-за потребления табака. Курение является причиной 22 процентов случаев рака и 36 процентов болезней органов дыхания. Страны региона теряют до 6,5 процента годового ВВП из-за смертности, вызванной курением.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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