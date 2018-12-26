В России ввели новую маркировку продуктов

Продукты с содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО) должны маркироваться специальным знаком с 26 декабря. Однако помеченных пачек на полках пока будет немного. Поставщики смогут переходить на новые требования в течение полутора лет, поясняют эксперты.

Отмечать трансгенные продукты необходимо надписью "ГМО". Печатать ее должны крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Причем знак трансгенных продуктов должен быть нанесен таким способом, чтобы его можно было легко прочесть в течение всего срока годности продукции. Маркировать товары нужно, если содержание ГМО в них превышает 0,9 процента.

В России выращивать продукты с ГМО запрещено, но их можно ввозить и продавать. Фото: РИА Новости

В течение переходного периода допускаются производство и выпуск в обращение трансгенной пищевой продукции по старым требованиям. "Но мы рассчитываем на добросовестных поставщиков. Если им нечего скрывать, то почему бы сразу не указать на пачке, что продукция содержит ГМО", - пояснили "Российской газете" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поставщики и раньше были обязаны информировать потребителей о составе продукта, в том числе о наличии ГМО. Вот только указать это можно было мелким шрифтом и в каком угодно месте на пачке, поясняют в ЕЭК. И покупатели зачастую даже не подозревали, что покупают продукт с ГМО.

Печатать новый заметный знак производители и поставщики должны сами по тем же требованиям, какие установлены для знака Евразийского экономического союза (EAЭC). Отсутствие знака о ГМО будет нарушением.

В России собственное производство трансгенных продуктов запрещено. Можно только ввозить, причем как готовые продукты, так и сырье, например кукурузу или сою для кормов. Но такая продукция требует прохождения длительных и серьезных процедур регистрации, пояснила в ходе "горячей линии" в "Российской газете" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Регистрацией кормовых добавок для животных с содержанием ГМО занимается Россельхознадзор, а пищевой продукции - Роспотребнадзор, уточнила она.

В результате трансгенных продуктов на полках в российских магазинах не так уж и много. По данным Роспотребнадзора, фиксируются лишь 0,07 процента случаев обнаружения продукции с ГМО, отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. В импортной продукции доля проб с выявленными ГМО возросла до 0,77 процента в 2017 году, тогда как годом ранее она составляла всего 0,06 процента.

"Достоверной информации о том, как ГМО влияет на организм человека и окружающую среду, нет. Споры продолжаются", - говорит Коршунов. Главное сейчас - дать покупателям возможность самим выбрать, какие продукты покупать, отмечают эксперты.

Надпись "ГМО" на пачке с пищевым продуктом должна быть крупной, легкочитаемой и заметной в течение всего срока годности товара

Некоторые ученые доказывают, что трансгенная еда - это самые передовые технологии, без использования которых планету не прокормить. Однако более 60 процентов людей считают, что продукты с ГМО вредны для здоровья. Вред здоровью может быть связан не с самими чужеродными генами в составе продукта, а с приобретаемыми свойствами, поясняют эксперты. В частности, ГМО-семена позволяют удваивать нормы обработки гербицидами, что, соответственно, напрямую влияет на здоровье, говорит директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев.

Между тем в России в целом усиливается контроль за содержанием, качеством и безопасностью продуктов. Со следующего года будут маркироваться молокосодержащие продукты с добавлением заменителей молочного жира. Причем указывать наличие пальмового масла или других заменителей производители должны будут на лицевой стороне упаковки и в отдельной рамке, чтобы покупатели сразу заметили. Кроме того, профильные ведомства сейчас обсуждают возможность разделения на полках в магазине продуктов с молоком и с заменителями молочного жира.

Появятся также в России органические продукты, то есть произведенные вообще без использования стимуляторов роста, пестицидов, антибиотиков, гормонов, а также в незагрязненной среде и тем более без ГМО. Пока сертификация такой еды у нас ведется по зарубежным системам, но уже принят собственный закон. Он вступит в силу с 2020 года. Тогда сертификация "органики" будет проводиться по отечественным стандартам. Появится реестр органических продуктов, на полках в магазинах они также будут отмечены специальным знаком, пояснили в Союзе органического земледелия.