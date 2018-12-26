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26.12.2018 17:36
Рубрика: Экономика

В РТРС завершили запуск сети второго мультиплекса

Текст: Татьяна Шадрина
Десять каналов второго мультиплекса можно теперь смотреть на всей территории России. ("РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ").
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) завершила полномасштабный ввод в эксплуатацию передатчиков второго мультиплекса цифровой эфирной телесети России. Десять каналов первого пакета эфирного цифрового телевидения (мультиплекса) уже можно было смотреть на всей территории России. ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва").

Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"

В Новый год все россияне смогут смотреть в эфире бесплатно 20 каналов в цифровом стандарте DVT-T2 со стереозвуком. Достаточно иметь телевизор или приставку этого стандарта для преобразования сигнала для старого аналогово телевизора и дециметровую антенну.

Рекомендации по оборудованию и его настройке размещены на сайте смотрицифру.рф. Чтобы это стало возможным, был включен последний передатчик второго мультиплекса на телебашне высотой 20 метров в селе Куруш Докузпаринского района Республики Дагестан, сообщили в РТРС.

Куруш расположен в нескольких часах езды от районного центра, на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это самый южный населенный пункт России и самый высокогорный населенный пункт в Европе.

Телебашня была построена в Куруше в 2014 году. И с октября 2014 года станция транслирует десять цифровых эфирных телеканалов первого мультиплекса. В марте 2018 года в Куруше был смонтирован передатчик второго мультиплекса мощностью 0,01 кВт. По условиям федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" он был переведен в режим ожидания, как и другие передатчики в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч человек.

Фото: РИА Новости
В России завершено строительство сети цифрового телевидения

Полномасштабный запуск этих передатчиков второго мультиплекса начался в конце ноября, уточнили в РТРС. Более 800 жителей Куруш, которые в основном занимаются животноводством, до перехода на цифровое вещание не имели возможности ловить сигнал эфирного телевидения. И теперь им доступны 20 цифровых эфирных телеканалов, в том числе программы ГТРК "Дагестан" на телеканалах первого мультиплекса "Россия 1" и "Радио России".

Всего в Республике Дагестан 164 передающих станций цифрового вещания. Она одна из 10 крупнейших региональных сетей в стране. Охват цифровым эфирным вещанием составляет 97,17 процента населения республики.

В РТРС напомнили, что в 2019 году в России начнется переход федеральных телеканалов с аналогового телевизионного вещания. Уже определен поэтапный план отключения аналогового телевидения в России (11 февраля, 15 апреля и 3 июня 2019 года). В Дагестане переход запланирован на 3 июня 2019 года. Узнать, когда в вашем регионе будут отключены аналоговые передатчики федеральных каналов, можно на сайте Минкомсвязи.

Экономика Отрасли Связь Переход на цифровое телевидение
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