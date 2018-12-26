В США сексуальность перепелов изучали за счет бюджета

В Новом Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам, в городе Пуэбло одуванчики считаются запретным растением, в Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде. Такие и другие подобные им нелепые законы в США давно уже стали привычными и мало кто принимает их всерьез.

Теперь же выяснилось, что не менее нелепые статьи расходов фигурируют в бюджете Соединенных Штатов. О них на своем сайте рассказал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Так, он подсчитал, что на безумные, по его словам, траты в истекающим году было выделено из бюджета 114,5 миллиона долларов.

Сенатор привел конкретные примеры брошенных на ветер денег налогоплательщиков. Вот не совсем полный перечень никому ненужных бюджетных расходов: поддержание несуществующей армии в Сомали (76 миллионов долларов), изучение древней охоты на ослов и лошадей на Анатолийском полуострове (361 тысяча), создание сериала на афганском языке (653 тысячи), курсы по лоббированию в посольстве США в Руанде (250 тысяч), изучение влияния воздушных потоков на ящериц (80 тысяч), производство рекламы для привлекательности американских колледжей среди студентов-индийцев (75 тысяч), поддержка процветающих американских фермеров (13,4 миллиона), создание оперы о принце Гарри (5 тысяч) и другие.

И совсем уж невероятными, считает Рэнд Пол, стали астрономические траты в 800 тысяч долларов на исследования сексуальной активности перепелов под воздействием наркотиков.

Сенатор обратился к налоговой службе страны и сотрудникам Федерального бюро расследований всерьез заняться проверкой целесообразности выделения денег налогоплательщиков на такие дикие проекты. И напомнил, что государственный долг США ныне достиг 21 миллиарда долларов.