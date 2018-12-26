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Рубрика: В мире

В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы

Ребенок-мигрант на пограничном переходе Чапараль в Тихуане, Мексика. Фото: AP Photo/Ramon Espinosa Ребенок-мигрант на пограничном переходе Чапараль в Тихуане, Мексика. Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Ребенок-мигрант на пограничном переходе Чапараль в Тихуане, Мексика. Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Правительство Гватемалы обратилось к американским властям с просьбой расследовать гибель второго ребенка в центре содержания нелегальных мигрантов в США. Об этом говорится в заявлении гватемальского МИД.

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Признаки проблем со здоровьем у восьмилетнего мальчика из Гватемалы проявились 24 декабря. Вместе с отцом его направили в больницу, где врачи заявили, что у ребенка обычная простуда, и семью вернули обратно в место содержания в городе Аламогордо (штат Нью-Мексико). Однако вечером мальчику стало хуже, и он скончался, пишет РИА Новости.

По данным МИД Гватемалы, сейчас специалисты устанавливают причины смерти, запрошены медицинские отчеты. Консул Гватемалы в Финиксе ожидает возможности встречи с отцом ребенка, чтобы "узнать его версию событий". Мужчине также пообещали оказать необходимое содействие и консульскую защиту.

Это уже вторая за месяц смерть ребенка из Гватемалы в США. В начале декабря  широкий общенациональный резонанс вызвала гибель семилетней девочки. Она вместе с отцом была среди 163 мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после задержания у ребенка начались судороги. Медики выяснили, что девочка не ела и не пила несколько дней. Она была доставлена в больницу, где скончалась. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.

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Спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес заявил, что власти США должны провести тщательное и независимое расследование смерти девочки-мигрантки из Гватемалы. Моралес также призвал Вашингтон прекратить практику лишения детей свободы на основе их миграционного статуса, а также заняться недостатками миграционной системы, чтобы предотвратить гибель детей на американо-мексиканской границе.

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